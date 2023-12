Apple raccoglie dati per migliorare la precisione della localizzazione in realtà aumentata nelle mappe

Con il lancio di iOS 17.2, Apple ha delineato i dati relativi a Maps che sta raccogliendo per migliorare la funzione di localizzazione in realtà aumentata. In un nuovo documento di supporto , Apple afferma che mira a rafforzare la velocità e la precisione delle funzionalità di realtà aumentata nell’app Mappe.

Quando si utilizzano funzionalità di realtà aumentata in Mappe, comprese indicazioni pedonali coinvolgenti o l’opzione di perfezionamento della posizione, Apple raccoglie informazioni su “punti caratteristici” che rappresentano la forma e l’aspetto di oggetti fissi come gli edifici. I dati non includono foto o immagini e i punti caratteristici raccolti non sono leggibili da una persona.

Secondo Apple, Maps utilizza l’apprendimento automatico sul dispositivo per confrontare i punti caratteristici con i dati di riferimento di Apple Maps inviati all’iPhone . La fotocamera filtra gli oggetti in movimento come persone e veicoli, mentre Apple raccoglie solo i punti caratteristici degli oggetti stazionari.

Il confronto tra i punti caratteristici e i dati di riferimento di ‌Apple Maps‌ consente a Maps di individuare la posizione di un utente e fornire indicazioni stradali dettagliate con il contesto AR. Utilizzando le indicazioni stradali AR o Migliora posizione si aggiornano i dati di riferimento di Apple per migliorare la precisione della realtà aumentata.

I dati raccolti da Apple sono crittografati e non associati a un singolo utente o ID Apple . Apple utilizza inoltre l’apprendimento automatico sul dispositivo per aggiungere “rumore” ai dati dei punti caratteristici per aggiungere variazioni irregolari che impediscono qualsiasi tentativo “improbabile” di utilizzare i punti caratteristici per ricostruire un’immagine dai dati.

Secondo Apple, solo un “attaccante estremamente sofisticato” che ha accesso al sistema di codifica dell’azienda sarebbe in grado di ricreare un’immagine dai punti caratteristici, ma poiché i dati sono crittografati e limitati solo ad Apple, “un attacco e una ricreazione sono estremamente improbabili”. .”

L’uso dei dati AR può essere disabilitato per impedire ad Apple di raccoglierli. È possibile accedere all’interruttore “Migliora la precisione della posizione AR” nell’app Impostazioni andando su Privacy e sicurezza e quindi toccando Analisi e miglioramenti.

ViA