Apple Watch Ultra con display più grande del 10% e MicroLED dovrebbe essere lanciato nel 2026

Secondo la società di ricerca taiwanese TrendForce, l’Apple Watch Ultra avrà un display più grande del 10% quando passerà da OLED a microLED nel 2026. .

L’attuale Apple Watch Ultra ha una dimensione del display di 1,93 pollici, mentre il prossimo modello microLED dovrebbe avere uno schermo da 2,12 pollici. Si stima che il pannello microLED costerà da due a tre volte di più rispetto al display OLED equivalente utilizzato nel modello attuale, ad un prezzo di circa 120 dollari. Dovrebbe essere fornito dalla tedesca ams OSRAM e dalla sudcoreana LG Display.

Il piano di Apple di portare un display microLED sull’Apple Watch Ultra è ampiamente confermato, a partire da un rapporto del display analista Ross Young nel gennaio 2023. Il display avanzato offre luminosità, riproduzione dei colori, gamma dinamica, angoli di visualizzazione ed efficienza migliorati, facendo sembrare le immagini più come se fossero “dipinte”; sopra il vetro del display. Il progetto fa parte del piano di Apple volto a ridurre la propria dipendenza da Samsung come fornitore, ottenendo vantaggi dalla progettazione interna dei propri display. proprio come la sua tecnologia chip.

Secondo quanto riferito, Apple sta lavorando sulla tecnologia di visualizzazione microLED personalizzata da quasi un decennio. Si dice che l’azienda abbia in programma di sostituire a lungo termine tutti i pannelli LCD, OLED e mini-LED esistenti con microLED, con la tecnologia progettata per essere ampliataiPad, iPhone dall’Apple Watch all’, Mac e visore Vision Pro.

