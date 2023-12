Come controllare il saldo della tua carta regalo Amazon

Una carta regalo Amazon è un’ottima opzione regalo quando non puoi decidere cosa vuoi acquistare come regalo. Garantisce inoltre che, invece di acquistare un regalo di cui il destinatario non ha bisogno, riceva denaro da investire nelle cose che desidera. Dopotutto, abbiamo tutti una lunga lista dei desideri su Amazon.

Puoi anche ricaricare il saldo sulla tua carta regalo Amazon per risparmiare su un articolo nella tua lista dei desideri. Controllare la tua carta regalo Amazon ti aiuta a capire quanti soldi hai ricevuto o risparmiato e ti aiuta a fare acquisti di conseguenza.

Che tu stia risparmiando per la tua prossima console di gioco portatile o desideri vedere quanti soldi ci sono nella tua carta regalo Amazon, ecco come controllare il saldo della tua carta regalo Amazon.

Come controllare il saldo della tua carta regalo Amazon sul tuo PC o laptop

Il saldo della tua carta regalo può essere controllato su qualsiasi browser tramite il sito web di Amazon.

Apri il tuo browser web e vai alla home page di Amazon . Accedi al tuo account Amazon. Fai clic su Account ed elenchi nell’angolo in alto a destra dello schermo. Fai clic su Buoni regalo sotto l’ intestazione Account Il saldo della tua carta regalo viene visualizzato nella parte superiore dello schermo.

Come controllare il saldo della tua carta regalo Amazon sull’app mobile

Se l’app Amazon Shopping è installata sul tuo dispositivo iOS o Android, questo è il modo più rapido per controllare il saldo della tua carta regalo.

Apri l’ app Amazon Shopping . Tocca il pulsante Profilo nella parte inferiore dello schermo Scorrere verso il basso. Il tuo saldo viene visualizzato sotto l’ intestazione Saldo buono regalo . Tocca Gestisci saldo carta regalo per visualizzare un’analisi dettagliata dell’attività del tuo saldo, inclusa l’impostazione di ricarica automatica

Come ricaricare il saldo della tua carta regalo Amazon

I saldi delle carte regalo Amazon possono essere ricaricati manualmente o automaticamente. Le ricariche manuali sono autoesplicative, ma le ricariche automatiche possono essere ottimizzate per adattarsi alle tue abitudini di spesa. Se non tieni traccia della ricarica automatica, aggiungerà denaro al saldo della tua carta regalo quando non lo desideri.

Ti mostriamo come ricaricare il tuo saldo sull’app Amazon Shopping per Android e iOS. Se utilizzi un desktop, fai clic sul pulsante Ricarica il saldo sotto il saldo della carta regalo per visualizzare le stesse opzioni.

Come ricaricare manualmente il saldo della tua carta regalo

Vai alla scheda Profilo nell’app Amazon Shopping. Scorri verso il basso e tocca Ricarica saldo sotto l’ intestazione Saldo buono regalo . Scorri verso il basso e inserisci l’importo desiderato sotto la voce Importo . Tocca Acquista ora per completare l’acquisto.

Come controllare il saldo di una carta regalo fisica

Se non sei sicuro dell’importo su un buono regalo fisico, puoi controllare il saldo del buono regalo senza riscattarlo. Dovrai però contattare l’assistenza clienti di Amazon.

Vai alla pagina di supporto di Amazon. Fare clic su Ho bisogno di ulteriore aiuto per avviare. Richiedi di parlare con un rappresentante del cliente. Informa il rappresentante del cliente che desideri controllare il saldo su una carta regalo. Fornisci loro il codice sul retro della tua carta regalo.

Posso prelevare il saldo della mia carta regalo Amazon sul mio conto bancario?

Non puoi prelevare fondi dal saldo della tua carta regalo Amazon. Se disponi di un saldo di una carta regalo, spenderlo su Amazon è l’unico modo per utilizzarlo. Sebbene alcuni siti di terze parti offrano contanti per carte regalo fisiche, perderai parte del valore della tua carta.

