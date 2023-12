Come creare un sommario in Google Docs

Google Docs è ricco di strumenti di elaborazione testi, alcuni dei quali potrebbero non essere immediatamente evidenti. Usarli eleva il tuo documento al livello successivo. Dai piccoli ma significativi accorgimenti rivolti ai professionisti alle funzionalità che aiutano i progetti di scrittura collaborativa a distanza (ricordati di indossare auricolari wireless per proteggere le riunioni pubbliche), Google ha investito notevoli sforzi per rendere Docs l’elaboratore di testi online ricco di funzionalità preferito, inclusa l’implementazione di un ampio set di strumenti di formattazione.

Con documenti più lunghi di un paio di pagine, utilizza lo strumento sommario per rendere la navigazione un gioco da ragazzi. Questa guida ti mostra i passaggi per rendere questa funzionalità più accessibile.

Come inserire un sommario

Non è difficile impostare il sommario, ma richiede alcuni passaggi di formattazione premeditati. Niente di troppo avanzato, quindi non preoccuparti. Ti guidiamo attraverso tutto ciò che devi sapere dall’inizio alla fine riepilogata in modo efficiente.

Apri il documento in cui hai bisogno di un sommario. Assicurati di avere titoli corretti. Se non lo hai fatto, formattali in Formato > Stili paragrafo e seleziona una delle intestazioni. Ripeti con tutte le altre intestazioni Dopo aver formattato correttamente tutte le intestazioni, inserire la tabella. Posiziona il cursore di digitazione nel punto in cui desideri che venga visualizzato il sommario. Nella scheda Inserisci , seleziona Sommario in basso e seleziona il tipo che preferisci. Puoi elencare un numero di pagina per ciascuna intestazione o un collegamento diretto a ciascuna intestazione. Dopo aver selezionato il tipo di tabella desiderata, questa verrà popolata automaticamente con le intestazioni formattate

Come utilizzare il sommario

Se utilizzi i collegamenti nel sommario, posiziona il cursore di digitazione in un collegamento per visualizzare un menu mobile con un collegamento selezionabile che ti porta a quell’intestazione.

Il sommario non si aggiorna automaticamente. Se aggiungi o rimuovi intestazioni, devi eliminare il sommario e quindi reinserirlo.

Per eliminare, fai clic con il pulsante destro del mouse (o comando + clic su Mac) in un punto qualsiasi del sommario e seleziona Elimina sommario . Ripeti i passaggi di formattazione con eventuali nuove intestazioni e inserisci il sommario aggiornato.

Quanto dura il tuo documento?

In un batter d’occhio, sei passato da un semplice documento Google, da pagine di testo che non sono facilmente leggibili, a un documento strutturato e dall’aspetto professionale facile da navigare perché è stato strutturato in blocchi facilmente digeribili da lo strumento Sommario.

