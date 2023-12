Come eliminare e ripristinare definitivamente i file sul tuo Google Drive

Puoi eliminare file da qualsiasi app Google Workspace poiché sono sincronizzati e i file vengono inviati nel cestino. I file su cui sei invitato a collaborare vengono visualizzati nel menu Condivisi con me e non finiscono nel cestino dopo l’eliminazione perché non sono di tua proprietà. Invece, rimuoverli li nasconde alla tua vista, impedendoti di accedervi. Poiché i file condivisi non sono tuoi, non occupano spazio nello spazio di archiviazione di Drive, quindi non devi toccarli.

Nel frattempo, se disponi di vecchi file di Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Disegni Google e di alcuni file di Google Foto creati o sottoposti a backup prima del 1° giugno 2021, questi non verranno aggiunti al conteggio dello spazio di archiviazione se non apri o modifichi loro di nuovo. D’altra parte, i file nel cestino vengono conteggiati ai fini dello spazio di archiviazione. Quindi devi pulirli in modo permanente o spostarli da qualche altra parte se hai bisogno di più spazio.

Come eliminare definitivamente i file di Google Drive

Google Drive funziona in modo simile su tutti i dispositivi. L’eliminazione dei file non fa eccezione. Tuttavia, utilizzando il browser del tuo PC per accedere all’app avrai una visualizzazione ampliata dei menu. L’app mobile è ideale per azioni rapide quando non vuoi accendere il computer. Mostriamo i passaggi su laptop e telefoni.