Come esportare file in Google Docs

Google Docs si trova al centro del mondo della produttività basata sul cloud. Il suo successo è dovuto, in parte, alla sua accessibilità e flessibilità. Puoi scrivere, modificare e formattare documenti di testo condivisibili con un account Google gratuito e un browser Internet. Inoltre, puoi accedere a funzionalità più avanzate utilizzando una gamma sempre crescente di componenti aggiuntivi. Puoi invitare altri a visualizzare o modificare i tuoi documenti e collaborare con loro in tempo reale. Una delle cose migliori di Google Docs è che è indipendente dalla piattaforma. Che tu utilizzi un telefono Android, un desktop Windows o uno dei migliori Chromebook , puoi accedere a Google Docs.

Sebbene sia facile condividere un file di Google Documenti, ci sono situazioni in cui ciò non è appropriato. Molte organizzazioni preferiscono ricevere PDF o lavorare con Microsoft Word. Potrebbe essere necessario esportare o convertire il documento quando si inviano documenti per colloqui di lavoro, progetti scolastici o per lavorare offline. Google rende questo processo semplice. Puoi scaricare il tuo documento come PDF o file Microsoft Word con pochi semplici clic. Questo articolo ti dice tutto ciò che devi sapere

Esportazione di file di Google Docs per piattaforma

I passaggi per esportare file da Google Docs differiscono leggermente a seconda che utilizzi un dispositivo mobile o desktop. Spieghiamo la guida passo passo per esportare file Google Docs per entrambi i tipi di dispositivi.

Come esportare file di Google Docs su un browser desktop

Esportare file di Google Docs su un desktop è relativamente semplice e richiede solo pochi clic. Ecco come farlo.

Apri il sito Web di Google Docs nel browser di tua scelta e apri il documento che desideri esportare. Fai clic sul menu File nella barra degli strumenti in alto e scegli l’ opzione Download Vedrai l’elenco dei formati di file supportati. Scegli tra PDF, Microsoft Word, Testo normale e altro ancora. Seleziona un’opzione per esportare e scaricare il file nel formato scelto. Vedrai l’elenco dei formati di file supportati. Scegli tra PDF, Microsoft Word, Testo normale e altro ancora. Seleziona un’opzione per esportare e scaricare il file nel formato scelto.

Come esportare file da Google Docs sull’app mobile per Android o iOS

Ora che sai come scaricare file Google Docs in diversi formati su desktop, vediamo come farlo sul tuo telefono o tablet.

Apri l’ app mobile Google Documenti sul tuo smartphone. Seleziona il documento che desideri esportare. Fai clic sull’icona a tre punti nell’angolo in alto a destra dello schermo Seleziona Condividi ed esporta dal menu a discesa e scegli l’ opzione Salva con nome Seleziona il formato in cui esportare il file e fai clic sul pulsante OK . Utilizza il pulsante di download per scaricare il file sul tuo telefono Il documento viene esportato sul telefono o sul tablet

Quali formati puoi esportare da Google Docs?

Oltre a scaricare ed esportare file da Google Docs come file Google Docs, puoi scaricare ed esportare file in altri formati. Sia che una domanda di lavoro richieda Microsoft Word o che tu voglia mostrare a un amico come scaricare qualcosa in formato PDF, questi formati dovrebbero fare al caso tuo.

Ecco i formati che puoi esportare da Google Docs:

Microsoft Word (.docx)

Formato documento portatile (.pdf)

Formato OpenDocument (.odt)

Testo normale (.txt)

Formato RTF (.rtf)

Pagina Web (.html)

Pubblicazione EPUB (.epub)

