Come nascondere il numero di telefono su iPhone

La possibilità di nascondere o bloccare il proprio numero di telefono quando si effettuano chiamate o si inviano messaggi può essere utile per mantenere la privacy. L’iPhone consente di nascondere facilmente il numero di telefono, in modo che chi chiama o riceve un messaggio non veda il vostro numero reale. Ecco alcuni modi per nascondere il numero quando si chiama su iPhone. Potete anche esplorare Spynger e le sue funzionalità!

Utilizzare la chiamata privata

Il modo più semplice per inserire il numero di telefono per vedere i testi delle singole chiamate è attivare la funzione Chiamata privata. Ecco come fare:

Aprite l’app Telefono ed effettuate una chiamata come di consueto.

Nella schermata della chiamata, toccare il pulsante Info in alto a destra.

Attivare la funzione Chiamata privata.

In questo modo il numero di telefono verrà nascosto solo per questa chiamata specifica. Ripetete gli stessi passaggi per attivare la funzione Chiamata privata ogni volta che volete rendere privato il vostro numero sull’iPhone.

Impostazione delle chiamate private

Se volete sapere come bloccare il vostro numero su iPhone, potete configurare il vostro iPhone per le chiamate private:

Andate su Impostazioni > Telefono.

Attivate la funzione Chiamate private.

Ora tutte le chiamate effettuate mostreranno “Nessun ID chiamante” o “Numero privato” ai destinatari, invece di rivelare il vostro vero numero. Questa impostazione rimane attiva finché non la si disattiva.

Utilizzare applicazioni di terze parti

Alcune applicazioni come Skype e WhatsApp hanno opzioni integrate per rendere privato il vostro numero su iPhone. Ad esempio:

In Skype, toccate l’icona del vostro profilo > Impostazioni > Privacy > Chiamate.

Disattivare “Mostra il mio numero di telefono”.

Anche WhatsApp consente di nascondere il numero nelle impostazioni dell’account. Abilitando queste opzioni nelle app, il numero dell’iPhone non verrà mostrato.

Bloccare il numero tramite il gestore telefonico

Potete anche bloccare il vostro numero tramite il vostro operatore telefonico componendo *67 prima di effettuare una chiamata. Questo nasconderà l’ID chiamante solo per quella chiamata. Verificate se il vostro operatore supporta questa funzione.

Utilizzare gli effetti di iMessage

Quando si invia un messaggio con iMessage, è possibile scoprire come rendere privato il proprio numero sull’iPhone utilizzando gli effetti speciali di iMessage:

Quando si scrive un messaggio, toccare e tenere premuto il pulsante di invio.

Scegliete un effetto come Slam, Loud, Gentle o Invisible Ink.

L’uso di un effetto iMessage farà sì che il vostro numero appaia come tutti zeri al destinatario. Il destinatario vedrà comunque il vostro nome se siete tra i suoi contatti.

Provate lo spoofing del numero

Oltre a sapere come bloccare il vostro numero sull’iPhone, potete anche cambiare il numero che appare quando chiamate o inviate un messaggio a qualcuno utilizzando alcune app di terze parti. Queste applicazioni consentono di scegliere il numero di telefono che viene visualizzato dal destinatario, permettendo di falsificare l’ID del chiamante. Ecco come funziona:

Innanzitutto, scaricate un’app di spoofing dell’ID chiamante e selezionate un nuovo numero di telefono da visualizzare durante le chiamate. Quindi, accedere alle impostazioni dell’app e attivare l’opzione di spoofing dell’ID chiamante. In questo modo, l’app può ignorare il vostro numero reale. Ora, quando si effettua una chiamata nell’app, toccare il contatto e selezionare “Chiama” per comporre il numero. Sull’ID chiamante, il destinatario vedrà il numero scelto nell’app anziché il numero reale dell’iPhone. In questo modo non solo si capisce come bloccare il proprio numero sull’iPhone, ma si ha anche il controllo sul numero che si desidera visualizzare quando si contatta qualcuno, nascondendo completamente il proprio numero reale. È un po’ più complesso che nascondere semplicemente il numero, ma vi dà la flessibilità di visualizzare qualsiasi numero vogliate.

Nascondere il numero in contatti specifici

È possibile nascondere il numero anche per ogni singolo contatto:

Andate in Contatti e selezionate un contatto.

Toccare Modifica nell’angolo superiore destro.

Sotto Suoneria, toccare Predefinito.

Attivare Nascondi l’ID chiamante.

Ora le chiamate e i messaggi verso questo contatto selezionato avranno il vostro numero nascosto. Ripetere l’operazione per tutti gli altri contatti a cui si desidera nascondere il numero.

Nascondere il numero su FaceTime

Per impostazione predefinita, il vostro numero di telefono è visibile quando chiamate in FaceTime qualcuno che non è tra i vostri contatti. Per capire come nascondere il numero quando si chiama l’iPhone:

Andate su Impostazioni > FaceTime.

Disattivare “Visualizza ID chiamante”.

In questo modo il vostro numero non verrà mostrato durante le chiamate FaceTime. Il destinatario vedrà invece “Nessun ID chiamante” o “Numero privato”.

Controllare se il numero è visibile

Per verificare se le misure adottate per nascondere l’ID chiamante funzionano:

Utilizzate un altro telefono per chiamare o inviare un messaggio al numero del vostro iPhone.

Verificate se il vostro numero viene visualizzato sull’altro telefono.

Potete anche chiedere a un amico di verificare se il vostro numero è visibile quando lo chiamate o gli mandate un messaggio. Questo è il modo migliore per confermare il vostro desiderio di sapere come bloccare il mio numero su iPhone se le impostazioni sono abilitate.

Conclusione

Nascondere il proprio numero è ottimo per mantenere la privacy. Tenete però presente che alcuni destinatari potrebbero decidere di non rispondere alle chiamate o ai messaggi provenienti da numeri privati. Assicuratevi che i destinatari sappiano di aspettarsi una chiamata o un messaggio da voi anche se il vostro numero è nascosto.