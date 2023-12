Come trovare amici su Spotify

Spotify offre un’ottima integrazione sociale per trovare e seguire i tuoi amici sulla piattaforma di streaming musicale. Puoi controllare le loro abitudini di ascolto e sfogliare la nuova musica, gli artisti e le playlist Spotify preferiti. Puoi cercare i tuoi amici tramite il loro nome utente o connettere il tuo account a Facebook per trovarli ovunque ti trovi.

Nel corso degli anni, Spotify ha raddoppiato l’integrazione social con funzionalità come sessioni di gruppo, Spotify Wrapped, playlist collaborative e configurazione di Facebook. Sia che utilizzi Spotify Premium su un desktop, iPhone o un telefono Android economico , puoi facilmente aggiungere amici con o senza Facebook.

Come aggiungere amici su Spotify senza Facebook

Se non vuoi occuparti della configurazione di Facebook in Spotify, cerca il nome del tuo amico per aggiungere la persona. L’unico problema è che potresti vedere diversi utenti Spotify simili apparire nella barra di ricerca, rendendo difficile trovare la persona.

Invece di cercare tra decine di risultati di ricerca, usa un nome utente Spotify per trovare la persona. Un nome utente Spotify viene assegnato automaticamente quando ti registri sulla piattaforma ed è unico per ciascun account. Non puoi cambiare il tuo nome utente. Anche se non esiste un modo per controllare il tuo nome utente Spotify su Android, puoi trovarlo sull’app iOS dell’azienda.

Apri l’ app Spotify e seleziona l’immagine del tuo account in alto. Visualizza il tuo profilo. Vai al tuo account Spotify e trova il tuo nome utente . Toccalo a lungo per copiare e condividere

Gli utenti desktop di Spotify possono trovare il proprio nome utente utilizzando i passaggi seguenti.

Avvia l’ app desktop Spotify . Seleziona l’immagine del tuo account nell’angolo in alto a destra e apri Account Seleziona Modifica profilo . Trova il tuo nome utente

Quando hai il nome utente del tuo amico, cercalo su Spotify, apri il suo profilo e tocca Segui .

Come aggiungere amici su Spotify con Facebook

Puoi collegare il tuo account Facebook a Spotify e visualizzare l’elenco dei tuoi amici dalla popolare piattaforma di social media. Non dovrai più occuparti degli ingombranti nomi utente Spotify. Segui i passaggi seguenti per trovare e seguire i tuoi amici di Facebook su Spotify. Iniziamo con le app mobili.

App mobili Spotify

Spotify utilizza un’interfaccia utente simile per iOS e Android. Usiamo Spotify per Android negli screenshot seguenti. Puoi seguire questi passaggi anche su Spotify per iPhone.

Apri Spotify sul tuo telefono. Tocca l’immagine circolare del tuo account nell’angolo in alto a sinistra. Visualizza il tuo profilo. Tocca il menu a tre punti accanto a Modifica Seleziona Trova amici . Seleziona Connetti Facebook . Se l’app Facebook è installata sul tuo telefono, Spotify recupera automaticamente i dettagli del tuo account. Altrimenti, potrebbe essere necessario accedere con i dettagli del tuo account. Tocca Continua come utente e sei a posto.

Vedrai i tuoi amici di Facebook su Spotify. Aggiungili alla tua lista di amici.

Spotify desktop

Se preferisci Spotify Mac o Windows, controlla i passaggi seguenti per esplorare l’integrazione di Facebook.

Avvia Spotify sul desktop. Seleziona l’ icona degli amici in alto Fai clic sull’icona Aggiungi amico . Seleziona Connetti con Facebook . Viene visualizzata una nuova finestra pop-up in Spotify. Inserisci i dettagli del tuo account Una volta completata l’autenticazione, i tuoi amici di Facebook verranno visualizzati nello stesso menu. Seleziona il pulsante Segui per controllare i gusti musicali, le attività di ascolto, le playlist e altro ancora dei tuoi amici.

Controlla l’attività degli amici su Spotify

Puoi controllare il riquadro delle attività del tuo amico dal desktop Spotify. Avvia il web player Spotify e apri il riquadro delle attività nell’angolo in alto a destra.

Se non vedi l’attività di ascolto del tuo amico, chiedigli di consentire l’autorizzazione dalle impostazioni di Spotify.

Apri Spotify e seleziona la tua immagine del profilo nella parte superiore dello schermo. Vai alle impostazioni Scorri verso il basso e attiva l’ interruttore Condividi la mia attività di ascolto su Spotify

VIA