Come utilizzare Magic Compose in Google Messaggi

Google Messaggi utilizza l’intelligenza artificiale (AI) per aiutare quando si verifica il blocco dello scrittore. Questa funzionalità è nota come Magic Compose . Magic Compose fornisce supporto alla conversazione quando le tue parole non sono sufficienti, così puoi concentrarti sul tuo messaggio. Questo assistente di scrittura AI è stato lanciato nel maggio 2023.

Questo tutorial passo passo dimostra le interazioni intuitive che puoi aspettarti dopo aver raccolto i dettagli delle sue funzionalità di completamento automatico nel contesto, presupponendo che tu segua alcune azioni semplici, come descritto di seguito.

Attivazione di Magic Compose in Google Messaggi

Inizia sollevando il tuo telefono Android e utilizzando la tua cifra preferita. Coinvolgi il tuo cervello e pensa a come Magic Compose suggerirà spunti di conversazione e risposte contestualizzate dopo aver eseguito alcune azioni chiare. Non sarai mai più bloccato in cerca di una risposta nel tuo dialogo avanti e indietro.

Assicurati che sul tuo telefono sia installata la versione più recente di Google Messaggi. Se devi aggiornare Google Messaggi, visita il Google Play Store , tocca la tua immagine del profilo e seleziona Gestisci app e dispositivi . Tocca il pulsante Aggiornamenti disponibili , quindi tocca Aggiorna tutto o Aggiorna Google Messaggi . Apri Google Messaggi . Fai clic su Accetta per rendere l’app il messenger predefinito. Leggi il popup Configurazione delle chat RCS se appare. Chiudi il pop-up. Riavvia Google Messaggi se l’icona Magic Compose (una bolla con un segno più nell’angolo in alto a destra) non viene visualizzata a sinistra dello slot di immissione del testo. Fai clic sul pulsante OK per cancellare il messaggio se viene visualizzato il popup delle chat RCS pronte . Identificare i nuovi pulsanti disponibili sull’interfaccia.

Risolto il problema relativo all’icona mancante di Magic Compose

Se non vedi l’icona Magic Compose accanto al campo di testo dopo aver attivato le chat RCS e sfogliato il menu Impostazioni messaggi, l’app potrebbe essere ancora in fase di beta test. Devi partecipare al programma beta e diventare un tester prima di poter utilizzare le funzionalità di apprendimento automatico contestuale dell’app.

Accedi al Play Store sul tuo dispositivo Android. Tocca l’immagine del profilo del tuo account e cerca Google Messaggi. Scorri verso il basso sotto i pulsanti Disinstalla e Apri. Tocca il collegamento Partecipa alla beta . Potrebbero essere necessari alcuni minuti per partecipare alla beta e diventare un tester. Aggiorna nuovamente l’app Google Messaggi dopo essere stato accettato come tester.

Istruzioni sull’utilizzo dell’assistente alla scrittura di Google Message

Una nuova icona si trova accanto al campo di testo. Sembra un fumetto, ma nell’angolo in alto a destra è aggiunto un piccolo segno più. Questa è l’icona di Magic Compose, dove riceverai suggerimenti sui messaggi. A seconda che il programma di beta testing sia completo, potresti visualizzare il messaggio Provalo quando tocchi l’icona Magic Compose. Altrimenti, tutto passa alla modalità di suggerimento automatico appena configurata.

Apri una conversazione esistente o tocca il fumetto Avvia chat nell’angolo in basso a destra della schermata Messaggi. Tocca Provalo per attivare la funzionalità. Tocca l’ icona Magic Compose durante una chat per ricevere un breve elenco di risposte contestualizzate. Tocca l’ icona Magic Compose per ulteriori suggerimenti dopo aver redatto un nuovo messaggio. Esegui la scansione dell’elenco dei suggerimenti e seleziona la risposta pertinente. Fare clic sulla freccia giù sulla voce scelta e toccare Invia

Come sfruttare la funzionalità di riscrittura

Magic Compose ha almeno un’altra funzionalità e non la riconoscerai immediatamente se sei sepolto nel ciclo di risposta e lettura in cui gli SMS vengono bloccati quando inviano e ricevono messaggi. Invece di scegliere una risposta da un elenco, aggiungi un tocco di stile al messaggio toccando l’icona Suggerimento di riscrittura nello slot del campo di testo.

Tocca l’ icona Suggerimenti di riscrittura nello slot di testo. Pausa per leggere la piccola barra dei menu. Si riempie automaticamente con stili come Remix, Shakespeare, Lyrical ed Excited. C’è anche un’opzione formale, perfetta per le conversazioni professionali. Tocca Breve per generare una risposta concisa. Utilizza una di queste voci di stile per aggiungere un tocco personalizzato ai tuoi messaggi. Seleziona il tuo messaggio e tocca Invia per inviarlo al destinatario del messaggio. Scorri verso il basso per vedere se sono state aggiunte ulteriori opzioni di risposta agli elenchi di stili mentre la conversazione continua.

Come mantenere la concentrazione durante la composizione magica

Lasciare che l’intelligenza artificiale generativa prenda il posto del conducente e rediga risposte pronte per il contesto alle chat è divertente. L’intelligenza artificiale non è una moda passeggera. Non scomparirà, come dimostrato da Google Gemini e ChatGPT , quindi sperimenta un po’ e gioca molto. Guardare l’intelligenza artificiale comporre risposte liriche è divertente, dando luogo a momenti esilaranti mentre la conversazione assume un tono poetico melodrammatico.

Ora che sai come usarlo, avrai fretta di mostrare le tue abilità di chat di livello superiore. Il tocco umano è la cosa migliore, ma il panico nel campo di testo vuoto è reale, così come lo sono le cattive abitudini di messaggistica. All’inizio utilizza la funzione con parsimonia, accedendo a Magic Compose solo quando sei bloccato. In alternativa, usalo per una risatina, aggiungendo estro e licenza poetica alle tue risposte quando vuoi scherzare con un amico che ha un buon senso dell’umorismo.