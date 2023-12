Il produttore di chip Apple parla per la prima volta dei chip altamente avanzati da 1,4 nm

TSMC ha menzionato ufficialmente il suo lavoro sulla tecnologia di fabbricazione a 1,4 nm che è probabilmente destinata a sostenere i futuri chip di silicio Apple.

In una diapositiva (tramite Dylan Patel di SemiAnalysis ) dal suo pannello Future of Logic, TSMC ha rivelato per la prima volta il nome ufficiale del suo nodo da 1,4 nm, “A14”. Si prevede che la tecnologia da 1,4 nm dell’azienda seguirà i chip “N2” da 2 nm.

La produzione di massa di N2 è prevista per la fine del 2025, seguita da un nodo “N2P” potenziato alla fine del 2026. Di conseguenza, è improbabile che i chip A14 arrivino prima del 2027.

Apple è stata la prima azienda a utilizzare la tecnologia a 3 nm di TSMC con il chip A17 Pro nell’iPhone 15 Pro e ‌iPhone 15 Pro‌ Max, ed è probabile che la società seguirà l’esempio con le imminenti tecnologie di fabbricazione del produttore di chip. L’ultima tecnologia dei chip Apple è storicamente apparsa nell’iPhone prima di arrivare alle linee iPad e Mac. Con tutte le informazioni più recenti, ecco come potrebbe apparire in futuro la tecnologia dei chip dell’‌iPhone‌:

‌iPhone‌ XR e XS (2018): A12 Bionic (7nm, N7)

Linea ‌iPhone‌ 11 (2019): A13 Bionic (7nm, N7P)

Linea ‌iPhone‌ 12 (2020): A14 Bionic (5 nm, N5)

iPhone 13 Pro (2021): A15 Bionic (5 nm, N5P)

iPhone 14 Pro (2022): A16 Bionic (4 nm, N4P)

‌iPhone 15 Pro‌ (2023): A17 Pro (‌3nm‌, N3B)

iPhone 16 Pro (2024): “A18” (‌3nm‌, N3E)

“‌iPhone‌ 17 Pro” (2025): “A19” (2 nm, N2)

“‌iPhone‌ 18 Pro” (2026): “A20” (2 nm, N2P)

“‌iPhone‌ 19 Pro” (2027): “A21” (1,4 nm, A14)

La serie M1 di chip in silicio Apple si basa sull’A14 Bionic e utilizza il nodo N5 di TSMC, mentre le serie M2 e M3 utilizzano rispettivamente N5P e N3B. I chip S4 e S5 dell’Apple Watch utilizzano N7, i chip S6, S7 e S8 utilizzano N7P e l’ultimo chip S9 utilizza N4P.

Ogni nodo TSMC successivo supera il suo predecessore in termini di densità dei transistor, prestazioni ed efficienza. All’inizio di questa settimana, è emerso che TSMC aveva già presentato ad Apple il prototipo dei chip da 2 nm prima della loro prevista introduzione nel 2025.

