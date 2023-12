iPhone 17 Pro Max disponga di un teleobiettivo da 48 MP

Secondo Jeff Pu, un analista che si occupa delle aziende all’interno della catena di fornitura Apple, l’iPhone 17 Pro Max sarà probabilmente dotato di un teleobiettivo da 48 megapixel.

In una nota di ricerca di questa settimana con la società di investimento Haitong International Securities con sede a Hong Kong, incentrata sul fornitore Apple Largan Precision, Pu ha affermato che il teleobiettivo aggiornato da 48 megapixel dell’iPhone 17 Pro Max sarà ottimizzato per l’uso con i dispositivi Apple. L’imminente visore Vision Pro di ;, che sarà rilasciato negli Stati Uniti all’inizio del 2024. Pu non ha fornito ulteriori dettagli sull’obiettivo o su come si interfaccerà con Vision Pro.

I modelli iPhone 15 Pro sono dotati di obiettivo principale da 48 megapixel, ultra grandangolare da 12 megapixel e teleobiettivo da 12 megapixel. A partire da iOS 17.2, questi dispositivi possono registrare video spaziali con profondità 3D per riprodurli su Vision Pro. Se tenuti in orientamento orizzontale, gli obiettivi principale e ultra grandangolare si combinano per registrare video spaziali con maggiore profondità.

All’inizio di quest’anno, Pu ha affermato che i modelli di iPhone 16 Pro sarebbero dotati di un obiettivo ultra grandangolare da 48 megapixel, quindi l’iPhone 17 Pro Max potrebbe essere il primo modello di iPhone ad avere un sistema di fotocamere posteriori interamente con obiettivi da 48 megapixel. I megapixel più alti consentono alle foto di avere più dettagli, il che può essere utile per ritagliare e stampare.

Il lancio dei modelli iPhone 17 Pro è previsto per settembre 2025, quindi mancano ancora quasi due anni e i piani di Apple potrebbero non essere finalizzati.

VIA