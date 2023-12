L’annuncio di Apple iPhone 15 evidenzia le funzionalità della fotocamera per ritratti

Apple ha condiviso oggi un nuovo annuncio dell’iPhone 15 che si concentra su alcune delle funzionalità della fotocamera del dispositivo, come l’opzione di scattare un’immagine e quindi regolare la messa a fuoco durante il processo di modifica.

Nello spot pubblicitario, una band sta lavorando alla copertina del proprio album. Uno dei membri della band sta utilizzando un iPhone per modificare un’immagine del trio nel gruppo e utilizza la funzione di regolazione della messa a fuoco del soggetto Ritratto per concentrarsi su se stessa in primo piano, sfocando i suoi compagni di band sullo sfondo.

Passa l’‌iPhone‌ al suo compagno di band, che modifica nuovamente l’immagine per spostare la messa a fuoco su se stesso, sfocando lo sfondo e il primo piano e tagliandola fuori dall’immagine. I due litigano su quale immagine usare prima di ottenere l’opinione del terzo membro della band, che tocca per concentrarsi su se stesso, offuscando gli altri due. Alla fine, questo è lo scatto con cui se ne vanno.

“Trasforma le tue foto in ritratti”, recita lo slogan del video.

Le immagini standard catturate con la fotocamera grandangolare su un modello ‌iPhone 15‌ o iPhone 15 Pro supportano la modifica della messa a fuoco. Nell’interfaccia Modifica, toccando l’icona dell’apertura è possibile regolare la quantità di sfocatura dello sfondo con un cursore. Questa funzione è disponibile anche quando l’immagine non è stata originariamente catturata in modalità Ritratto.

