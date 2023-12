L’app Zoom arriva su Apple TV 4K con supporto per la videocamera Continuity

Zoom ha rilasciato un’app per Apple TV 4K, che consente agli utenti di tenere chiamate in conferenza sul proprio televisore e iPhone o iPad tramite la funzione Continuity Camera di Apple. Individuata per la prima volta da Sigmund Judge , l’app “Zoom – for Home TV” è apparsa silenziosamente nell’App Store di tvOS durante il fine settimana.

Quando tvOS 17 è stato rilasciato a settembre, Apple ha introdotto FaceTime su Apple TV, che sfrutta il supporto della Continuity Camera per connettersi in modalità wireless all’iPhone o all’iPad dell’utente e sfruttare la fotocamera e il microfono del dispositivo per riunire i partecipanti sulla TV.

Zoom utilizza Continuity Camera per ottenere lo stesso risultato, consentendoti di connettere Apple TV al tuo iPhone, quindi avviare e partecipare alle riunioni Zoom. L’app supporta video e audio HD, integrazione del calendario, inviti alle riunioni tramite telefono, e-mail o contatti Zoom, chat durante la riunione e la possibilità di essere assegnati a una stanza per sottogruppi di lavoro

Gli utenti Zoom possono accedere al proprio account nell’app Apple TV utilizzando le proprie credenziali Zoom o visitando un URL di abbinamento sul proprio iPhone. Zoom su tvOS richiede una Apple TV 4K di seconda generazione o successiva per utilizzare Continuity Camera, nonché qualsiasi modello di iPhone o iPad aggiornato a iOS 17 o iPadOS 17 per la funzionalità di fotocamera e microfono.

