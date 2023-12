Primi prototipi di iPhone 16: come sarà l’iPhone di prossima generazione di Apple

Con il lancio dell’iPhone 15 , Apple ha introdotto modifiche al design come una cornice curva e un retro in vetro smerigliato. Le informazioni acquisite da MacRumors suggeriscono che l’iPhone 16 di prossima generazione di Apple si baserà su questi aggiornamenti con modifiche ai pulsanti e al layout della fotocamera.

Abbiamo dettagli sui primi progetti di pre-produzione per l’‌iPhone 16‌, incluso uno sguardo alle varianti e alle configurazioni hardware che Apple ha considerato finora. Le nostre informazioni arrivano all’inizio del processo di progettazione, ma forniscono un’indicazione di cosa possiamo aspettarci dall’‌iPhone 16‌, o DeLorean come lo chiamano internamente gli ingegneri Apple.

Abbiamo incluso modelli di come potrebbe apparire l’‌iPhone 16‌ in base ai progetti interni di Apple, fino ai colori esatti che l’azienda sta utilizzando per i test. L’ iPhone rappresentato in giallo presenta il primo design di pulsanti conosciuto con un pulsante di azione, un pulsante del volume unificato e un bump della fotocamera in stile X di ‌iPhone‌. L’‌iPhone‌ in rosa ha un pulsante di azione e pulsanti del volume meccanici separati, mentre l’‌iPhone‌ in mezzanotte ha il pulsante di azione più grande e il nuovo pulsante di acquisizione. L’‌iPhone‌ reso in nero è il design che ci aspettiamo a questo punto.

Il cambiamento più evidente e visivamente distinto è una nuova disposizione verticale della telecamera. A differenza del suo predecessore, l’‌iPhone 16‌ avrà fotocamere posteriori allineate verticalmente, rendendo il telefono facilmente riconoscibile come l’ultimo modello. Mentre l’allineamento verticale delle fotocamere posteriori è rimasto finora costante nelle diverse fasi di sviluppo, Apple sta prendendo in considerazione due diversi design del bump della fotocamera:

Design in stile ‌iPhone‌ 12, con due obiettivi della fotocamera posizionati uno sopra l’altro

‌iPhone‌ Design di tipo X, con un singolare rivestimento a forma di pillola

Rispetto all’‌iPhone 15‌, la posizione del flash è la stessa in entrambi i design, il che suggerisce che Apple non prevede di modificare la posizione del flash. Sebbene siano stati presi in considerazione entrambi i design, il layout della fotocamera simile a quello dell’‌iPhone‌ 12 con due obiettivi distinti è stato utilizzato più ampiamente sui prototipi di Apple.

I primi prototipi conosciuti di ‌iPhone 16‌ includevano un pulsante del volume unificato che è stato sviluppato come parte del progetto Bongo, ora annullato, originariamente previsto per il rilascio con iPhone 15 Pro . Il pulsante unificato avrebbe fornito agli utenti un feedback tattile, ma è stato eliminato all’inizio di quest’anno a causa di problemi tecnici irrisolti. Dopo la cancellazione del progetto Bongo, Apple è tornata ai pulsanti meccanici per l’‌iPhone 16‌.

Il pulsante Azione è un altro riporto dell’‌iPhone 15 Pro‌. Il fatto che vediamo il pulsante Azione così presto suggerisce che Apple l’anno scorso aveva deciso di eliminare gradualmente l’interruttore di disattivazione audio, con l’intenzione di standardizzare il pulsante Azione su tutta la gamma iPhone 16 . La dimensione del pulsante di azione varia a seconda delle diverse configurazioni. Alcuni progetti e prototipi presentano un pulsante di azione significativamente più grande, creato come parte del Project Atlas nel tentativo di cambiare il pulsante di azione da meccanico a capacitivo, mentre alcuni hanno lo stesso pulsante presente su ‌iPhone 15 Pro‌. I segnali indicano in questo momento un pulsante di azione capacitivo.

Apple sta anche sperimentando un nuovo pulsante sul lato destro dell’‌iPhone 16‌. Come rivelato da MacRumors a settembre, l’‌iPhone 16‌ dovrebbe includere un nuovissimo pulsante di acquisizione capacitivo , sviluppato internamente con il nome in codice Project Nova. Le informazioni provenienti dalle nostre fonti suggeriscono che questo pulsante sarà dotato di un sensore di forza oltre alla funzionalità “tact-switching”, anche se non è ancora chiaro cosa comporti quest’ultima. Il pulsante di acquisizione si trova nello stesso punto del ritaglio mmWave sui modelli ‌iPhone‌ venduti negli Stati Uniti, quindi con ‌iPhone 16‌, l’antenna mmWave è stata spostata sul lato sinistro del dispositivo.