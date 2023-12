Samsung Display prepara il team di sviluppo per i pannelli pieghevoli Apple

Il fornitore Apple Samsung Display ha riorganizzato il proprio team aziendale Apple per raggiungere l’efficienza operativa nello sviluppo di pannelli pieghevoli, afferma un nuovo rapporto proveniente dalla Corea.

Secondo The Elec , Samsung vuole rafforzare le sue capacità in previsione dei primi prodotti pieghevoli di Apple, integrando l’esperienza acquisita nella realizzazione di dispositivi pieghevoli Samsung dal 2019.

Si dice che Samsung Display e LG Display stiano già lavorando su progetti per i prodotti pieghevoli di Apple, compresi i pannelli con dimensioni da 20,25 pollici, secondo il rapporto. Non è chiaro se la dimensione del pannello si riferisca ad un prodotto specifico o ad un processo di produzione del pannello

È noto che Apple lavora sulla tecnologia dei display pieghevoli ormai da alcuni anni, depositando numerosi brevetti riguardanti la tecnologia. Voci di settembre 2020 indicavano che Samsung stava fornendo campioni di display pieghevoli ad Apple per un futuro ‌iPhone‌ pieghevole, ma fino ad ora non c’erano state indicazioni forti che Apple avesse intenzione di utilizzare la tecnologia Samsung.

Nel 2021, Bloomberg ha affermato che Apple aveva iniziato i ” primi lavori ” su un ‌iPhone‌ con display pieghevole, ma che in quel momento non si era impegnata a rilasciare un dispositivo pieghevole. Lo sviluppo nel 2021 non si è espanso oltre il display e Apple non disponeva di prototipi di ‌iPhone‌ completamente pieghevoli.

L’analista Apple Ming-Chi Kuo inizialmente aveva affermato che Apple avrebbe introdotto un ‌iPhone‌ pieghevole nel 2024, ma nel 2022 ha rivisto la sua previsione e ha affermato che è improbabile che Apple sveli un iPhone pieghevole fino al 2025 o successivamente . L’analista di display Ross Young ha anche suggerito che il 2025 è il primo anno in cui potremmo vedere un ‌iPhone‌ pieghevole.

VIA