Steam interromperà il supporto per macOS Mojave e giochi a 32 bit

Il negozio di giochi Steam di Valve interromperà il supporto per macOS High Sierra e macOS Mojave all’inizio del prossimo anno, terminando di fatto il supporto per le ultime versioni di macOS che potrebbero eseguire giochi a 32 bit.

Dopo l’entrata in vigore della modifica il 15 febbraio 2024, Valve ha affermato che le installazioni Steam Client esistenti su questi sistemi operativi non riceveranno più aggiornamenti di alcun tipo da Steam, inclusi aggiornamenti di sicurezza e supporto tecnico per problemi relativi a macOS 10.13 (High Sierra) e 10.14 (Mojave) non saranno offerti.

Valve ha annunciato il cambiamento in un post di supporto di Steam :

Sfortunatamente, macOS 10.14 è stata l’ultima versione a supportare l’esecuzione di giochi a 32 bit su macOS. Apple ha scelto di eliminare il supporto per le applicazioni a 32 bit in macOS 10.15 (rilasciato nel 2019) e poiché molti sviluppatori non hanno aggiornato i propri giochi per supportare gli eseguibili a 64 bit, alcuni giochi smetteranno effettivamente di funzionare su macOS.

Di conseguenza, Valve ha affermato che il negozio Steam smetterà di considerare i giochi che offrono solo binari macOS a 32 bit come compatibili con Mac alla fine del 2023.

Il lato positivo è che il cambiamento non influenzerà la maggior parte degli utenti Mac, dal momento che oltre il 98% dei clienti Steam su Mac utilizza già macOS 10.15 o versioni successive. Come sottolinea Valve, “questo significa che i giochi e le applicazioni solo a 32 bit non funzionano più sul tuo attuale sistema operativo”.

La decisione di Valve di porre fine al supporto non è stata indipendente. Come osserva ArsTechnica , è infatti legato alla fine da parte di Google del supporto di macOS 10.13 e 10.14 in Chrome, diverse parti su cui si basa l’interfaccia utente di Steam.

Apple ha interrotto gli aggiornamenti di sicurezza e il supporto tecnico per macOS 10.13 a dicembre 2020 e per macOS 10.14 a ottobre 2021. Le versioni future di Steam richiederanno funzionalità macOS e aggiornamenti di sicurezza presenti solo in macOS 10.15 e versioni successive. Nonostante ciò, Valve afferma di aspettarsi ancora che “il client Steam e i giochi su questi sistemi operativi più vecchi continuino a funzionare per un po’ di tempo”.

VIA