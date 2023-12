Threads introduce i tag o gli hashtag senza il simbolo hash

Il social network Threads di Meta sta lanciando i tag , che funzionano come gli hashtag su altre piattaforme ma includono alcune funzioni aggiuntive uniche.

La finestra di composizione delle discussioni include un nuovo pulsante # per aggiungere un tag al tuo post. A differenza degli hashtag, un tag può essere una parola o una frase (con spazi) e non include il simbolo del cancelletto, quindi i tag si adattano alle frasi in modo più naturale. I tag possono anche utilizzare caratteri speciali.

Digitando il tuo tag viene eseguita una ricerca in tempo reale dei tag esistenti che puoi scegliere di utilizzare oppure puoi creare il tuo tag. Ma gli utenti possono taggare solo un argomento per post per evitare lo spam nei tag. Gli utenti possono fare clic su un tag in un post per aprire tutti i post nella visualizzazione di ricerca.

Taggare un post lo rende più facilmente rilevabile nelle ricerche dell’argomento, sebbene tutte le menzioni delle parole chiave utilizzate vengano visualizzate nella stessa schermata di ricerca, indipendentemente dal fatto che siano stati taggati o meno anche i post in cui sono inclusi.

