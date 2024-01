Apple potrebbe acquisire Peloton quest’anno, suggeriscono le previsioni del gestore del fondo

Apple probabilmente acquisirà quest’anno la società di fitness Peloton, afferma un nuovo gestore di hedge fund.

Le previsioni annuali di Deepwater Asset Management per il 2024 (tramite Connect the Watts ) affermano che è probabile che Apple acquisisca Peloton quest’anno. La mossa aiuterebbe Apple a rafforzare il suo servizio di abbonamento Fitness+, aggiungendo attrezzature per l’allenamento per completare l’Apple Watch e il suo software di monitoraggio delle attività esistente. Assorbire la base di abbonati di Peloton di tre milioni di utenti aggiungerebbe apparentemente circa 1,7 miliardi di dollari alle entrate degli abbonamenti di Apple e si allineerebbe con i suoi continui investimenti in salute e benessere, afferma la società.

Nel 2022, Apple è stata più volte lanciata come potenziale acquirente di Peloton tra difficoltà finanziarie e minacce al suo modello di business , ma da allora le prospettive dell’azienda sono leggermente migliorate e le nuove previsioni di Deepwater Asset Management sono la prima menzione seria di questa possibilità da qualche tempo. Rimangono importanti domande sul perché Apple vorrebbe assumersi la responsabilità del fragile modello di business di Peloton e non concentrarsi semplicemente sulla crescita di Fitness+, ma tutto è possibile.

Deepwater Asset Management ritiene inoltre che quest’anno Apple porterà l’intelligenza artificiale generativa su Siri , presentando l’assistente rinnovato al WWDC. Il cambiamento dovrebbe aumentare la personalizzazione di ‌Siri‌ e le capacità di conversazione naturale. Inoltre, il gestore degli hedge fund non si aspetta che Apple annunci altri prodotti Vision Pro quest’anno.

VIA