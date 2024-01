Cinque app di produttività per iniziare il nuovo anno

Le app possono svolgere un ruolo fondamentale nel contribuire a raggiungere nuovi obiettivi, creare abitudini o semplicemente migliorare la produttività personale: eccone cinque che dovresti considerare di adottare nel 2024.

Ogni app che abbiamo scelto per questo elenco ha la capacità unica di aiutare gli utenti dei dispositivi Apple in vari aspetti dello sviluppo personale e professionale. Dalla sofisticata gestione delle attività alla formazione di abitudini, queste app offrono un’ampia gamma di funzionalità su misura per soddisfare le diverse esigenze degli utenti che cercano di ottenere il massimo dal prossimo anno.

Things 3 ($ 9,99 per iPhone e Apple Watch, $ 19,99 per iPad e $ 49,99 per Mac): 3Things è un popolare task manager progettato per i dispositivi Apple, che offre un set di funzionalità più robusto rispetto all’app Promemoria predefinita di Apple. Si distingue per la sua interfaccia elegante e intuitiva e per potenti funzionalità come pianificazione del progetto, scadenze, supporto Markdown e altro ancora. Queste funzionalità lo rendono uno strumento eccezionale per chiunque desideri strutturare maggiormente i compiti nella propria vita personale e professionale all’inizio del nuovo anno.

Obsidian (gratuito): Obsidian è un’applicazione versatile per prendere appunti Markdown che supera le capacità di Apple Notes con il suo approccio distintivo alla gestione della conoscenza personale e ai plug-in. A differenza della maggior parte delle app per prendere appunti, Obsidian è specializzata nel collegare pensieri e idee attraverso una rete di note interconnesse, creando una base di conoscenza personale che cresce e si evolve nel tempo. La capacità di Obsidian di mappare e collegare visivamente obiettivi, piani e idee potrebbe essere incredibilmente preziosa nel nuovo anno.

Streaks ($ 4,99): Streaks è un’app che crea abitudini progettata per aiutare gli utenti a stabilire e mantenere buone abitudini sfruttando il potere psicologico delle “strisce” o dei giorni consecutivi di completamento di un’attività specifica. Ciò che distingue Streaks è la sua attenzione alla coerenza e al progresso incrementale, incoraggiando gli utenti a costruire piccole abitudini quotidiane di loro scelta che portano a cambiamenti significativi nel comportamento a lungo termine, perfetti per attenersi ai difficili propositi del nuovo anno.

Fantastical (abbonamento “Premium” gratuito disponibile): Fantastical è un’applicazione di calendario nota per la sua funzionalità superiore e l’interfaccia intuitiva, che la distingue dall’app Calendario predefinita. Offre una gamma di funzionalità che migliorano la pianificazione e la gestione del tempo, come l’analisi del linguaggio naturale e una visualizzazione altamente personalizzabile che integra attività e promemoria insieme agli eventi del calendario. Ciò rende Fantastical uno strumento perfetto per chiunque cerchi di iniziare il nuovo anno con una migliore gestione del tempo.