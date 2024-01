Amazon vende quasi tutto ciò che ti viene in mente, quindi potresti avere una manciata di loro articoli in tuo possesso. Ricevi una ricevuta per ogni acquisto, ma rivisitare la cronologia degli ordini Amazon è utile quando desideri acquistare di nuovo qualcosa, restituire un articolo o vedere quanto hai speso su Amazon . Puoi rivedere i tuoi acquisti passati sul tuo smartphone, PC o Chromebook in pochi clic.

Non puoi scaricare l’intero report sulla cronologia degli acquisti se intendi utilizzarlo per scopi commerciali o per avere una visione più ampia. Semplifichiamo la visualizzazione della cronologia degli ordini con questa guida.