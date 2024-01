Due Apple Store negli Stati Uniti chiudono definitivamente oggi

Come annunciato in precedenza, Apple chiuderà definitivamente i suoi negozi al dettaglio Infinite Loop e Royal Hawaiian negli Stati Uniti più tardi oggi. Apple ha affermato che a tutti i dipendenti di entrambi i negozi verrà data l’opportunità di rimanere in azienda.

Infinite Loop è stato il quartier generale di Apple a Cupertino, in California, dal 1993 al 2017, quando l’Apple Park ha aperto nelle vicinanze. Il negozio nel campus si trova al livello della strada, vicino all’ingresso dell’edificio principale degli uffici, e vende un mix di prodotti Apple e articoli a marchio Apple, come magliette, bottiglie riutilizzabili, tazze e quaderni.

Dopo l’apertura dell’Apple Park Visitor Center nel 2017, il negozio Infinite Loop è diventato superfluo. Il centro visitatori più nuovo e più grande vende prodotti a marchio Apple e dispone di una caffetteria, una terrazza panoramica e un modello di realtà aumentata dell’Apple Park. Apple ha anche un negozio presso il centro commerciale Valley Fair per servire i clienti della zona.

“Dopo molti anni al servizio dei clienti nei nostri negozi nella Bay Area, abbiamo in programma di chiudere il nostro negozio a Infinite Loop”, ha affermato Apple in una dichiarazione condivisa il mese scorso . Il negozio chiuderà definitivamente i battenti oggi alle 18:00 ora locale.

Il negozio Apple a Infinite Loop è stato aperto per la prima volta nel 1993 come The Company Store e vendeva principalmente prodotti a marchio Apple. La sede è diventata un negozio Apple più tradizionale nel 2015 in seguito ai lavori di ristrutturazione, ma mancava ancora un Genius Bar.

Apple Royal Hawaiian di Honolulu seguirà l’esempio e chiuderà definitivamente i battenti alle 21:00 ora locale di oggi, dopo oltre 15 anni di attività.

“Apple valuta continuamente la propria presenza al dettaglio per assicurarsi che sia nella migliore posizione possibile per fornire un servizio clienti eccezionale e supporto ai propri clienti”, ha affermato l’azienda in una lettera al Dipartimento del lavoro e delle relazioni industriali delle Hawaii lo scorso anno. Apple ha altri due negozi a Honolulu ad Ala Moana e Kahala .

Apple gestisce altri 271 negozi al dettaglio negli Stati Uniti e oggi ha aperto un nuovo negozio a Seoul, in Corea del Sud.

