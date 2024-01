Fortnite tornerà su iOS in Europa a seguito delle modifiche dell’App Store

Epic Games prevede di portare il suo ‌Epic Games‌ Store su iPhone e iPad in base alla nuova politica sugli app store alternativi di Apple nell’Unione Europea, ha annunciato oggi ‌Epic Games‌.

Lo Store ‌Epic Games‌ includerà il popolare gioco Fortnite, il che significa che gli utenti di ‌iPhone‌ e ‌iPad‌ potranno installare e giocare al titolo senza dover utilizzare un servizio di cloud gaming. Fortnite è stato bandito dall’App Store iOS negli ultimi anni a causa della controversia legale tra Apple ed ‌Epic Games‌.

Fortnite will return to iOS in Europe in 2024, distributed by the upcoming @EpicGames Store for iOS. Stay tuned for details as we figure out the regulatory timeline. We'll continue to argue to the courts and regulators that Apple is breaking the law. https://t.co/MHh6EGVinC

— Epic Games Newsroom (@EpicNewsroom) January 25, 2024