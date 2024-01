Google Drive è sicuro?

Sì, Google Drive è molto sicuro. I dati trasferiti al o dal tuo account Drive vengono crittografati secondo gli stessi standard utilizzati per proteggere le transazioni finanziarie sul Web. Ciò significa che se viene intercettato mentre arriva a Google dal tuo telefono o computer, nessuno può leggerlo. Quando sono sui server di Google, i tuoi dati vengono crittografati utilizzando lo standard AES-256 . AES-256 è così potente che anche un computer quantistico teorico impiegherebbe 229 milioni di anni (229 seguiti da 30 zeri) per romperlo con la forza bruta. In confronto, l’universo ha solo 13,8 miliardi di anni. Quindi i tuoi dati non verranno hackerati dall’esterno.

I tuoi dati di Google Drive sono privati?

Sì, i tuoi contenuti di Drive sono privati. Google non accede ai tuoi contenuti senza la tua autorizzazione o a meno che non sia legalmente obbligato a farlo.

Se disponi di un Account Google aziendale o scolastico, l’amministratore del tuo account potrebbe avere accesso ai log di trasparenza degli accessi . Questi registri forniranno dettagli di base su quando e come i tuoi dati sono stati condivisi.

Come posso rendere più sicuri i miei contenuti di Google Drive?

Poiché Google blocca i suoi dati in modo così rigido, la minaccia più grande per le tue informazioni risiede da qualche parte tra la tua sedia e la tua tastiera. Tuttavia, puoi modificare le tue pratiche di sicurezza per rendere il tuo account quasi impenetrabile.

La cosa numero uno che puoi fare per proteggere i contenuti sul tuo Google Drive è impostare una passkey o attivare l’autenticazione a due fattori . Le passkey e la 2FA sono di gran lunga il metodo migliore per impedire l’accesso non autorizzato ai tuoi contenuti digitali.

Dovrai anche creare una buona password . La forza della password esiste su uno spettro e finché non utilizzi 123456, il tuo nome o il tuo compleanno probabilmente stai bene. L’opzione più sicura è una stringa casuale di otto o più lettere, numeri e simboli, ma è difficile da ricordare.

Infine, fai buone scelte digitali. Una delle cose che rende Google Drive così utile – le sue funzionalità di collaborazione e condivisione – è anche uno dei vettori di attacco più vulnerabili. Non condividere l’accesso ai tuoi file con qualcuno che non conosci e non accettare file da persone che non conosci. E più delle persone che non conosci, evita di utilizzare Google Drive su reti wireless che non conosci. La possibilità che un utente malintenzionato possa intercettare le tue password su una rete compromessa è reale e non dovrebbe essere minimizzata.

Google Drive è adatto a te?

Per la maggior parte delle persone, Google Drive soddisfa tutte le esigenze di sicurezza e archiviazione sul cloud. D’altra parte, se lavori con dati sensibili come segreti commerciali o cartelle cliniche, potresti prendere in considerazione un’altra opzione di archiviazione nel cloud. Ce ne sono molti buoni là fuori !

VIA