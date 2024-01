iOS 17.4 Beta: tutte le nuove modifiche

Apple ha presentato oggi agli sviluppatori le prime beta di iOS 17.4 e iPadOS 17.4, portando alcuni aggiornamenti radicali su iPhone e iPad in Europa. La maggior parte dei grandi cambiamenti avrà un impatto solo sugli utenti dell’UE, ma ci sono anche aggiornamenti del sistema operativo disponibili in tutto il mondo.

In questo articolo abbiamo raccolto tutte le novità di iOS 17.4 beta 1.

Cambiamenti dell’UE

Apple ha implementato diverse importanti modifiche al modo in cui l’ App Store e le app operano nell’Unione Europea per conformarsi alla legge sui mercati digitali. Queste modifiche sono incluse in iOS 17.4, ma sono generalmente limitate ai paesi dell’Unione Europea.

App Store alternativi e nuovi termini dell’App Store

Gli sviluppatori di app nell’UE possono scegliere di offrire app store alternativi o installare le proprie app tramite negozi alternativi e Apple ha una struttura tariffaria completamente nuova che va di pari passo con questo cambiamento. Esiste una nuova struttura aziendale a cui gli sviluppatori possono aderire, che si applica sia alle app distribuite nell’‌App Store‌ sia alle app distribuite tramite mezzi alternativi.

Gli sviluppatori di app che utilizzano il nuovo sistema dovranno pagare una tariffa standard di 0,50 euro per utente all’anno, con il primo milione di installazioni offerte gratuitamente. Le app distribuite tramite app store alternativi non avranno alcuna commissione. Le app distribuite tramite l’‌App Store‌ pagheranno una commissione ridotta del 17%, o del 10% per quelle che fanno parte del programma per piccole imprese o per gli abbonamenti degli utenti più vecchi di un anno

Gli sviluppatori possono scegliere di non aderire al nuovo sistema e utilizzare il sistema esistente con la stessa commissione del 15/30% disponibile in altre parti del mondo. Apple dispone di un calcolatore delle tariffe per aiutare gli sviluppatori a determinare quanto pagheranno con la configurazione esistente, con la nuova configurazione, con la nuova configurazione utilizzando app store alternativi e con la nuova configurazione utilizzando l’‌App Store‌.

Se lo desiderano, gli utenti possono impostare l’app store alternativo preferito come app store predefinito sul proprio dispositivo. Gli utenti dell’UE vedranno un’opzione per questo nell’app Impostazioni.

Esistono numerosi cambiamenti dietro le quinte che stanno abilitando questa funzionalità nell’UE, con aggiornamenti a tutti i tipi di messaggistica di sistema. Gli utenti nell’UE, ad esempio, riceveranno un avviso pop-up quando un’app di un app store alternativo contiene malware e sono disponibili nuove schermate per verificare le informazioni da un’app alternativa.

Un’impostazione Screen Time consentirà ai genitori di decidere se i dispositivi dei propri figli sono in grado di installare app da marketplace di app alternativi.

Opzioni di pagamento alternative

Apple consente inoltre alle app di utilizzare opzioni di pagamento alternative nelle proprie app e non è più obbligatorio utilizzare l’acquisto in-app. Gli sviluppatori che distribuiscono app tramite ‌App Store‌ e utilizzano un’opzione di pagamento alternativa vedranno uno sconto del 3% sulle tariffe dell’‌App Store‌.

Gli sviluppatori che distribuiscono tramite app alternative e utilizzano anche un’opzione di pagamento alternativa non pagheranno ad Apple alcuna commissione oltre la tariffa fissa di 0,50 euro per utente.

Con i pagamenti alternativi, gli acquisti di beni e servizi digitali possono essere effettuati direttamente in un’app oppure uno sviluppatore può scegliere di collegarsi al proprio sito Web per consentire a un utente di effettuare un pagamento. Apple richiede agli sviluppatori di utilizzare un fornitore di pagamenti noto e sicuro.

Aggiornamenti del browser di terze parti

Dopo l’aggiornamento a iOS 17.4, gli utenti dell’UE che aprono Safari vedranno un popup che consentirà loro di scegliere una nuova opzione del browser predefinito da un elenco dei browser più popolari su iOS.

Apple consente inoltre motori browser alternativi e non limiterà browser come Chrome al motore WebKit.

Accesso NFC

Le app di pagamento e le banche di terze parti hanno accesso al chip NFC nell’‌iPhone‌ in iOS 17.4 e possono offrire pagamenti contactless direttamente sull’‌iPhone‌ senza utilizzare Apple Pay o l’app Wallet nello Spazio economico europeo. Gli utenti possono impostare un fornitore di servizi di pagamento contactless predefinito che si attiva sui terminali tap-to-pay o quando il pulsante laterale sull’‌iPhone‌ viene premuto due volte.

L’opzione per impostare un fornitore di servizi di pagamento contactless predefinito è disponibile nell’app Impostazioni nell’UE e questa sezione fornirà anche dettagli su tutte le app che hanno richiesto e ottenuto l’accesso ai pagamenti contactless.

Gli utenti dell’UE possono anche modificare l’app Wallet predefinita su ‌iPhone‌.

Modifiche all’app di gioco

Le app di giochi in streaming sono ora consentite sull’‌App Store‌ in tutto il mondo, il che significa che servizi come Xbox Cloud Gaming e Nvidia GeForce NOW possono essere offerti come app autonome per ‌iPhone‌ e ‌iPad‌.

In precedenza Apple consentiva solo l’offerta di servizi di cloud gaming tramite web, ma ora sono consentite app dedicate che consentono agli utenti di eseguire lo streaming di giochi dai server.

Anche mini-app, mini-giochi, chatbot e plug-in ora possono utilizzare il sistema di acquisto in-app.

Nuova emoticon

La beta di iOS 17.4 aggiunge nuovi personaggi emoji che includono lime, un fungo marrone commestibile, una fenice, una catena spezzata, scuotere la testa verticalmente (come in un cenno del capo “sì”) e scuotere la testa orizzontalmente (uno scuotimento della testa “no”).

Queste emoji fanno parte dell’aggiornamento Unicode 15.1 approvato a settembre 2023 .