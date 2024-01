Kuo: iPhone 17 avrà una fotocamera frontale da 24 MP

Secondo l’analista Apple Ming-Chi Kuo , la gamma iPhone 17 sarà dotata di una fotocamera frontale da 24 megapixel .

L’informazione è stata condivisa in un nuovo post su Medium . Gli iPhone 14 e 15 sono dotati di una fotocamera frontale da 12 megapixel con cinque lenti in plastica. Si prevede che la gamma iPhone 16 presenterà lo stesso hardware. Con l’‌iPhone‌ 17, Apple apparentemente rafforzerà l’hardware con una fotocamera da 24 megapixel con un obiettivo a sei elementi. Kuo afferma che l’aggiornamento migliorerà significativamente la qualità dell’immagine della fotocamera frontale.

iPhone 6S : fotocamera frontale da 5 megapixel con apertura ƒ/2.2 e obiettivo 4P

iPhone 7, iPhone X e iPhone XS : fotocamera frontale da 7 megapixel con apertura ƒ/2.2 e obiettivo 4P

iPhone 11, iPhone 12 e iPhone 13 : fotocamera frontale da 12 megapixel con apertura ƒ/2.2 e obiettivo 5P

iPhone 14, iPhone 15 e iPhone 16 : fotocamera frontale da 12 megapixel con apertura ƒ/1.9, autofocus e obiettivo 5P

iPhone 17 : fotocamera frontale da 24 megapixel con autofocus e obiettivo 6P

La risoluzione aggiornata a 24 megapixel è degna di nota perché consentirebbe maggiori dettagli e chiarezza nelle immagini. Con una risoluzione più elevata, le foto possono mantenere la loro qualità anche se ritagliate o ingrandite, offrendo maggiore flessibilità nella post-elaborazione. Inoltre, un numero maggiore di pixel può catturare dettagli più fini, rendendo le immagini più nitide e vibranti.

L’aggiornamento a un obiettivo a sei elementi migliorerebbe leggermente anche la qualità dell’immagine. Ogni elemento può essere progettato per correggere varie aberrazioni e distorsioni, ottenendo foto più chiare e precise. Gli elementi aggiuntivi possono anche migliorare l’efficienza della trasmissione della luce al sensore, migliorando le prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione.

Vale la pena notare che l’‌iPhone‌ 17 Pro dovrebbe essere il primo ‌‌iPhone‌‌ dotato della tecnologia Face ID sotto il pannello , che potrebbe ridurre le dimensioni dell’Isola Dinamica , ma dovrebbe rimanere un ritaglio circolare per la fotocamera frontale. L’‌iPhone‌ 17 Pro sarà probabilmente l’ultimo modello premium di Apple a includere un ritaglio circolare per la fotocamera frontale. Si prevede quindi che Apple adotti fotocamere sotto il display nei modelli ‌‌iPhone‌‌ “Pro” del 2027 per un vero aspetto “a tutto schermo”.