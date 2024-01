Questo strano telefono con tastiera alimentato da E Ink sembra fantastico

Ora che Boox ha dimostrato che la combinazione di Android ed E Ink può dare vita ad alcuni tablet di nicchia ma incredibilmente maneggevoli, i telefoni hanno iniziato a spuntare. Esatto, smartphone E Ink. Hisense ne offre già alcuni , e altri produttori stanno spuntando fuori . Di cui, c’è un nuovo telefono misterioso che fa scalpore (secondo Liliputing ). Il Minimal Phone ha già un sito web disponibile , che offre alcuni modelli del dispositivo insieme a un modo per unirsi alla lista d’attesa. L’unico problema è che un AMA di Reddit ha rivelato che il dispositivo ha superato solo di recente la fase di progettazione, il che significa che non c’è ancora nulla da mostrare oltre ai rendering. Tuttavia, se il dispositivo riuscisse a realizzarsi, potrebbe essere la risposta per coloro che desiderano qualcosa a metà tra un dumbphone e uno smartphone, il che sembra sicuramente allettante.

Se guardi il video introduttivo di Minimal Phone (collegato sopra), probabilmente noterai che il video non mostra effettivamente il telefono. Fondamentalmente si tratta semplicemente di diffondere l’idea che sarebbe bello avere un telefono da utilizzare per le attività basilari, da qui il nome del dispositivo. Se vai sul sito web , è lì che puoi vedere i rendering simulati di come potrebbe apparire il Minimal Phone. Fondamentalmente, è un telefono candy bar con una tastiera sotto lo schermo quadrato in alto. Simile a un Blackberry, la tastiera sembra piatta, motivo per cui la descrizione sul sito la chiama “tattile” invece di menzionare i pulsanti fisici.

L’attrazione principale del dispositivo è che utilizza E Ink insieme a una versione personalizzata di Android nota come MinimalOS (da cui il telefono prende il nome) progettata per un utilizzo a basso consumo su schermi a bassa frequenza di aggiornamento. È un telefono fatto per “coloro che cercano efficienza e semplicità”, con una batteria da 4.000 mAh che si dice possa durare fino a 4 giorni.

Se i rendering si avvicinano alla realtà, il Minimal Phone potrebbe benissimo mantenere le sue affermazioni. È un dispositivo attraente, che richiama i tempi del Blackberry con la sua tastiera, ma che porta le cose ulteriormente in un territorio minimalista utilizzando E Ink per offrire un’esperienza Android più lenta e semplice. Nessuno farà il doomscroll su uno schermo in bianco e nero. Utilizzerai questa cosa per le basi, un dumbphone in ogni caso, ma puoi comunque usare Spotify e ordinare un Uber. Un modo per eliminare i problemi tecnologici dalla tua vita rimanendo in contatto se necessario. Questo è il fascino di qualsiasi smartphone E Ink e il Minimal Phone sembra portare questa idea all’estremo come dispositivo appositamente costruito.

Tuttavia, se leggi l’AMA di Reddit, è chiaro che non vedremo nulla su questo telefono per un po’. È ancora nelle prime fasi di sviluppo, anche se il fondatore dell’azienda, Andre Youkhana, ha affermato di stare già lavorando con un importante produttore e ha persino parlato con Google e gli operatori wireless nel tentativo di garantire che il Play Store venga fornito sul dispositivo. L’AMA rivela inoltre che il supporto 5G non è garantito, laddove è attualmente in fase di “esplorazione”. Quindi, anche se il Minimal Phone sembra interessante, c’è ancora molta strada da fare prima di vedere una versione fisica funzionante. Diamine, potrebbe non realizzarsi mai, finendo come vaporware. Ma con un po’ di fortuna, potremmo vedere di più da Youkhana e, si spera, lo faremo poiché potremmo utilizzare dispositivi più unici e interessanti per scuotere lo stagnante mercato dei telefoni Android.

VIA