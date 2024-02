iPhone 16 Pro Max potrebbe offrire la durata della batteria più lunga di sempre

L’ iPhone 16 Pro Max potrebbe vantare la durata della batteria più lunga mai offerta su un iPhone , secondo le indiscrezioni che descrivono in dettaglio alcuni dei prossimi miglioramenti dell’‌iPhone‌ di fascia alta provenienti dalla Corea.

Citando fonti della catena di fornitura in un post della scorsa settimana , l’utente Naver noto come “yeux1122” conferma una serie di voci sull’‌iPhone 16 Pro‌, come l’aumento delle dimensioni del display da 6,1 a 6,3 pollici. Spiegano che le maggiori dimensioni del telaio del dispositivo e le modifiche interne consentono al dispositivo di offrire maggiori capacità di zoom ottico, probabilmente riferendosi all’adozione del teleobiettivo 5x con tetraprisma introdotto per la prima volta lo scorso anno su iPhone 15 Pro Max.

L’utente ha aggiunto che l’aumento delle dimensioni sarà probabilmente appena percettibile rispetto al modello attuale, ma avrà comunque cornici più grandi rispetto al Samsung Galaxy S24. Il dispositivo è inoltre impostato per disporre di una batteria di dimensioni simili o più grandi. L’‌iPhone 16 Pro‌ era l’unico dispositivo della gamma mancante da un rapporto della scorsa settimana che descriveva in dettaglio le capacità della batteria degli iPhone di prossima generazione.

In un post successivo , l’utente Naver ha spiegato che molti dei componenti dell’‌iPhone 16 Pro‌ trarranno vantaggio da un migliore consumo energetico. La cosa più sorprendente è che il rapporto ha aggiunto che ‌iPhone 16 Pro‌ Max conterrà una batteria più grande per raggiungere la durata della batteria più lunga mai offerta in un ‌iPhone‌. L’‌iPhone 15 Pro‌ Max attualmente vanta una durata della batteria di 29 ore, quindi forse l’‌iPhone 16 Pro‌ Max supererà le 30 ore per la prima volta in assoluto.

Il rapporto della scorsa settimana suggeriva che l’‌iPhone 16 Pro‌ Max sarà dotato di una batteria più grande del 5% rispetto al suo predecessore per un totale di 4.676 mAh. Sebbene si tratti solo di un aumento molto piccolo, è possibile che altri risparmi in termini di efficienza possano contribuire ad aumentare la durata complessiva della batteria del dispositivo.

Altri dettagli delineati su Naver includono la voce secondo cui i modelli ‌iPhone 16 Pro‌ continueranno a disporre di 8 GB di memoria e che Apple abbia apparentemente migliorato il processo di produzione del telaio in titanio del dispositivo riducendo i costi. La linea iPhone 16 dovrebbe essere annunciata in autunno.

