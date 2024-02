Quando aspettarsi il lancio dei nuovi AirPods Max

Sono passati più di tre anni da quando Apple ha rilasciato gli AirPods Max, portando alcuni a chiedersi quando verranno aggiornate le cuffie over-ear.

Di seguito, descriviamo quando aspettarci i nuovi AirPods Max e le funzionalità presunte .

Tempistica

In un’edizione dell’ottobre 2023 della sua newsletter, Mark Gurman di Bloomberg ha affermato che Apple prevede di rilasciare i nuovi AirPods Max “alla fine del 2024”, quindi probabilmente ci vorranno circa 7-10 mesi per aggiornare le cuffie in base a quel lasso di tempo.

Apple ha annunciato gli attuali AirPods Max in un comunicato stampa l’8 dicembre 2020 e le cuffie sono state lanciate una settimana dopo.

Nuove caratteristiche

Apple sta pianificando solo piccole modifiche per gli AirPods Max, inclusa una porta USB-C invece di Lightning per la ricarica e la riproduzione audio via cavo, secondo Gurman. Ha anche detto che le cuffie saranno disponibili in nuove opzioni di colore. Le attuali opzioni di colore includono verde, rosa, argento, azzurro e grigio siderale.

Gurman ha affermato che le cuffie aggiornate saranno ancora considerate AirPods Max di prima generazione, a significare quanto piccoli possano essere i cambiamenti.

Gli AirPods Max aggiornati probabilmente supporteranno Bluetooth 5.3, rispetto a Bluetooth 5.0, per una connettività audio wireless più affidabile ed efficiente dal punto di vista energetico

VIA