Come convertire un PDF in Presentazioni Google

Puoi visualizzare i PDF così come sono condividendo lo schermo del tuo nuovo Chromebook con il tuo pubblico, ma scorrere le pagine non è coinvolgente. Con un piccolo ritocco in Presentazioni Google, puoi creare un’ottima presentazione da un file PDF. Questa guida passo passo ti mostra come convertire un PDF in Presentazioni Google per coinvolgere il tuo pubblico.

Presentazioni Google: perfette per presentazioni collaborative

Con Presentazioni Google, parte della suite per ufficio online gratuita di Google, creare e condividere presentazioni non è mai stato così facile. Puoi accedervi ovunque tramite un browser web, app mobili Android e iOS o un desktop ChromeOS.

Grazie alla sua compatibilità con Microsoft PowerPoint, è uno dei migliori strumenti di presentazione. Inoltre, ogni modifica viene registrata in una cronologia di revisione dettagliata, così tu e il tuo team potete lavorare sulle presentazioni contemporaneamente. Ogni editor ha i propri colori e cursori, oltre a un sistema di autorizzazioni per facilitare il lavoro di squadra.

I vantaggi di scegliere Presentazioni Google rispetto ai PDF per le presentazioni

Sebbene i PDF siano apprezzati per la loro facilità di condivisione e natura compatta, possono essere limitanti per le presentazioni. Presentazioni Google offre un modo avvincente per presentare progetti con immagini e annotazioni accattivanti.

Inoltre, i PDF ostacolano il lavoro di squadra in tempo reale su progetti cruciali, sia in ambito aziendale che accademico. Presentazioni Google risolve questo problema, consentendo l’accesso e la collaborazione da qualsiasi dispositivo, ovunque, purché tu sia connesso al tuo account Google.

Conversione di PDF in PowerPoint per Presentazioni Google

Poiché Presentazioni Google non supporta l’inserimento di un PDF, devi convertire il file PDF in un file PowerPoint. Ciò potrebbe modificare la formattazione, ma puoi modificare il file PowerPoint secondo necessità.

Puoi utilizzare diversi strumenti, come PDFelement per Windows o Mac. Molti strumenti di siti Web online come ILovePDF e CloudConvert convertono i file senza installare un’app. A scopo dimostrativo, utilizziamo CloudConvert.

Visitare il sito Web CloudConvert all’indirizzo cloudconvert.com . Fai clic su Seleziona file al centro della home page per caricare il tuo documento. Vai al menu Presentazione , seleziona PDF come formato di input e seleziona PPT o PPTX come formato di output. Fare clic su Converti per iniziare la conversione. Fare clic su Scarica per salvare il nuovo PowerPoint. Carica il file PowerPoint su Presentazioni Google e modificalo.

Se il tuo PDF è su Google Drive, aggiungi CloudConvert al tuo Google Workspace. Con esso, puoi aprire e convertire file PDF dal tuo Google Drive. P

Passa al file che desideri convertire da Google Drive e fai clic con il pulsante destro del mouse. Scegli Apri con , quindi seleziona Connetti altre app per accedere a Google Workspace Marketplace. Cerca CloudConvert nel marketplace e fai clic su Installa per aggiungerlo alle tue app Seleziona il tuo account Google per collegarlo a CloudConvert. Passa al menu Presentazione e scegli PPT o PPTX come formato di output Seleziona Salva file di output su Google Drive . Ciò garantisce che il file convertito venga salvato automaticamente sul tuo Drive per un facile accesso. Fare clic su Converti per avviare il processo di conversione da PDF a PowerPoint.

Dopo la conversione, puoi aprire il file scaricato in Presentazioni Google se hai avviato la conversione da Google Drive. Questo passaggio ti consente di ignorare il processo di download e caricamento manuale, semplificando il flusso di lavoro.

Conversione di PDF in immagini per Presentazioni Google

Se la modifica del testo nei file convertiti non è una priorità, converti i tuoi PDF in immagini e inseriscili nelle presentazioni di Presentazioni Google. Il modo più semplice per farlo è utilizzare software come Adobe Acrobat o strumenti online alternativi.

Ciò mantiene la formattazione originale dei tuoi PDF quando li inserisci in Presentazioni Google. Per questo tutorial, Adobe Acrobat è il nostro strumento preferito. Ecco una guida passo passo per convertire i tuoi PDF in immagini:

Passare allo strumento online Adobe Acrobat Converti PDF in JPG . Aggiungi il tuo PDF trascinandolo nella casella del convertitore o facendo clic su Seleziona un file per sfogliare e individuare il file PDF. Scarica il file ZIP che contiene le immagini JPG appena convertite. Decomprimi il file per accedere alle tue immagini. Scegli una cartella designata per un facile accesso. Apri Presentazioni Google e inizia una nuova presentazione. Per aggiungere le tue immagini, fai clic su Inserisci dal menu, seleziona Immagine , quindi scegli Carica da computer. Passa al punto in cui hai decompresso le immagini e seleziona quelle da includere nelle diapositive.

