40 milioni di persone si abbonano al livello supportato dalla pubblicità di Netflix

Il livello di streaming supportato da pubblicità di Netflix conta 40 milioni di utenti attivi mensili globali, 35 milioni in più rispetto a un anno fa, ha affermato oggi Netflix durante la sua presentazione pubblicitaria Upfront. Netflix ha 270 milioni di abbonati totali in tutto il mondo, quindi la maggior parte dei suoi utenti si trova ancora nei livelli senza pubblicità.

Netflix ha resistito per molti anni all’implementazione di un livello supportato da pubblicità, ma ha confermato nel 2022 di avere in programma di implementare un’opzione più economica per aumentare le entrate. Il piano Standard con annunci è stato lanciato alla fine del 2022 ed è diventato più popolare poiché Netflix ha aumentato i prezzi dei suoi livelli senza pubblicità.

Negli Stati Uniti, il piano Standard con annunci ha un prezzo di $ 6,99 al mese per lo streaming HD su un massimo di due dispositivi contemporaneamente, con tutti tranne “pochi film e programmi TV disponibili”. Il piano base senza pubblicità costa $ 15,49 al mese, mentre il piano premium costa $ 22,99 al mese. Il piano con pubblicità di Netflix non include l’opzione per scaricare contenuti per la visualizzazione offline, né supporta l’audio spaziale.

Secondo Netflix, oltre il 40% di tutte le iscrizioni nei paesi in cui è disponibile il piano con pubblicità riguardano il piano pubblicitario. Oltre il 70% degli abbonati Netflix supportati da pubblicità guarda i contenuti Netflix per più di 10 ore al mese e Netflix afferma che gli abbonati hanno il doppio delle probabilità di rispondere a un annuncio rispetto agli abbonati di altri servizi di streaming.

Da quando Netflix ha lanciato il suo livello supportato da pubblicità, ha collaborato con Microsoft per la pubblicità, ma nel 2025 lancerà una piattaforma pubblicitaria interna.

Oltre ad aumentare le entrate attraverso un’opzione più economica supportata dalla pubblicità, Netflix ha anche dato un giro di vite alla condivisione delle password . Dopo aver posto fine all’utilizzo degli account multifamiliari, Netflix ha registrato una forte crescita degli abbonati e un aumento delle entrate.

