Apple lancia le nuove custodie Smart Folio per iPad Pro M4 e iPad Air M2

Apple ha annunciato oggi i nuovi iPad Pro e iPad Air e, oltre ai tablet, ora sono disponibili per l’acquisto alcuni nuovi accessori su Apple.com.

A partire dall’‌iPad Pro‌, Apple vende un nuovo Smart Folio per l’iPad Pro da 11 pollici in denim, nero e bianco. C’è anche uno Smart Folio per l’iPad Pro da 13 pollici nelle stesse opzioni di colore.

Allo stesso modo, puoi ottenere Smart Folio per iPad Air da 11 pollici in viola chiaro, grigio antracite, salvia e denim. C’è anche lo Smart Folio per l’iPad Air da 13 pollici nelle stesse opzioni di colore.

Infine, ci sono un paio di nuove Magic Keyboard per ‌iPad Pro‌ M4 da 11 e 13 pollici.

