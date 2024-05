Apple risponde alla minaccia Huawei tagliando i prezzi dell’iPhone 15 in Cina

Apple ha lanciato un’altra tornata di forti sconti sui modelli di iPhone 15 nella Cina continentale, nel tentativo di incrementare le vendite nel suo più grande mercato di smartphone e contrastare la forte performance di Huawei.

Gli sconti vanno dal 20 al 28 maggio e sono più consistenti rispetto ai tagli di prezzo introdotti da Apple a febbraio .

Ad esempio, nel suo negozio ufficiale sul sito Tmall del gruppo Alibaba, Apple offre sconti fino a 2.300 yuan (318 dollari) su modelli selezionati. Un iPhone 15 Pro Max top di gamma da 256 GB può ora essere acquistato per 7.949 yuan ($ 1.199), rispetto al prezzo di 9.999 yuan quando il dispositivo è stato rilasciato a settembre.

Nel frattempo, un modello entry-level di iPhone 15‌ da 128 GB viene attualmente offerto al prezzo scontato di 4.599 yuan ($ 636), in calo rispetto al prezzo precedente di 5.999 yuan.

Apple è diventata dipendente dagli sconti per spostare le scorte di iPhone 15‌‌ a metà ciclo, con la forte concorrenza dell’ultima serie high-end di telefoni Pura 70 di Huawei che si dice sia in parte responsabile del calo più recente delle vendite. Si pensava che i precedenti sconti di Apple di febbraio fossero una risposta al crescente interesse per la serie Mate 60 di Huawei, lanciata lo scorso agosto.

Le vendite di Apple in Cina sono scese del 13% a 20,8 miliardi di dollari nel trimestre terminato a dicembre, inferiore ai 23,5 miliardi di dollari previsti dagli analisti.

Tuttavia, nonostante le prospettive cupe per il 2024, si ritiene che le precedenti promozioni di Apple a febbraio abbiano contribuito a contrastare il rallentamento delle vendite in Cina. Reuters riferisce che le spedizioni di Apple nel Paese sono aumentate del 12% a marzo, un miglioramento significativo rispetto ai primi due mesi del 2024, quando la società ha registrato un calo delle vendite del 37%.

VIA