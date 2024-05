Apple si prepara a lanciare Vision Pro nel Regno Unito, Canada e altri paesi

Apple inizierà presto a vendere Vision Pro in altri mercati al di fuori degli Stati Uniti, secondo Bloomberg , e Mark Gurman riferisce oggi che il Regno Unito e il Canada sono inclusi nell’elenco dei paesi in cui sarà lanciato il prossimo visore.

L’aggiornamento di Gurman conferma esattamente lo stesso elenco di paesi per i prossimi lanci di Vision Pro rivelato da MacRumors a marzo . Loro includono:

Australia

Canada

Cina

Francia

Germania

Giappone

Singapore

Corea del Sud

UK

Apple non ha annunciato una data di lancio per Vision Pro in questi paesi, ma dovrebbe avvenire dopo la Worldwide Developers Conference, che si svolgerà dal 10 al 14 giugno.

Secondo Bloomberg, per prepararsi al lancio multi-regione, centinaia di dipendenti di negozi al dettaglio internazionali sono volati a Cupertino per sessioni di formazione Vision Pro di più giorni .

L’interesse per Vision Pro negli Stati Uniti è diminuito nei mesi successivi al suo lancio, portando Apple a ridurre le spedizioni . Sebbene le vendite internazionali possano ravvivare l’entusiasmo per il dispositivo, il prezzo di 3.500 dollari rimane una barriera significativa. I prezzi per gli altri paesi devono ancora essere annunciati.

