I nuovi modelli cellulari di iPad Air e iPad Pro di Apple sono solo eSIM

Apple al suo evento “Let Loose” ha annunciato oggi i nuovi modelli di iPad Pro e iPad Air , e ci sono cambiamenti minori rispetto ai dispositivi della generazione precedente che non sono stati menzionati durante l’evento ma che vale la pena conoscere.

Una delle differenze degne di nota è la mancanza di uno slot fisico per la scheda SIM. Sui modelli della generazione precedente, le versioni cellulari sia di ‌iPad Air‌ che di ‌iPad Pro‌ includevano uno slot fisico per scheda SIM. Nei nuovi dispositivi non è più così. Tutti i modelli cellulari ora supportano solo eSIM.

È un dettaglio piccolo ma cruciale per chiunque desideri aggiornare il proprio iPad mantenendo il proprio piano cellulare attuale. Apple non ha divulgato il motivo per cui ha scelto di rimuovere lo slot fisico per la SIM, ma potrebbe essere stata una decisione progettuale legata al rendere i dispositivi più sottili, o una necessità di mantenerli sottili, dati tutti gli aggiornamenti hardware dei dispositivi.

In ogni caso, il cambiamento porta alla parità gli ultimi modelli ‌iPad‌ di Apple e il suo iPhone , che ha abbandonato lo slot fisico per la SIM nel 2022 con il lancio dell’iPhone 14 .

