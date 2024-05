iPhone 17 Pro: 12 GB di RAM, isola dinamica più stretta per Pro Max

Questa settimana è una frenesia di voci sull’iPhone 17 per gentile concessione di Jeff Pu, un analista che ha fonti all’interno della catena di approvvigionamento di Apple in Asia.

Mentre mancano ancora mesi all’annuncio della linea iPhone 16, le voci sulla linea iPhone a due generazioni di distanza in genere iniziano ad emergere circa un anno e mezzo prima del lancio. Ad esempio, quasi esattamente un anno fa, abbiamo appreso che iPhone 16 Pro e Pro Max avranno display più grandi rispettivamente da 6,3 pollici e 6,9 ​​pollici.

12 GB di RAM

In una nota di ricerca con la società di investimento Haitong, Pu ha affermato che l’iPhone 17 Pro e Pro Max saranno dotati di 12 GB di RAM. Per fare un confronto, i modelli iPhone 15 Pro hanno 8 GB di RAM e si prevede che anche i modelli iPhone 16 Pro abbiano 8 GB di RAM. L’aumento contribuirebbe a migliorare le prestazioni per il multitasking su iPhone.

I presunti importi della RAM nella gamma iPhone 17:

iPhone17: 8GB

iPhone 17 sottile: 8 GB

iPhone 17 Pro: 12 GB

iPhone 17 Pro Max: 12 GB

Come si confronta con la gamma iPhone 15:

iPhone15: 6 GB

iPhone 15 Plus: 6GB

iPhone 15 Pro: 8 GB

iPhone 15 Pro Max: 8 GB

Isola dinamica più stretta su Pro Max

Pu ha affermato che l’iPhone 17 Pro Max presenterà “un’isola dinamica molto ristretta” in quanto il dispositivo adotta un “metalens” più piccolo per il sistema Face ID.

Questa sarebbe la prima riduzione delle dimensioni per Dynamic Island dal suo debutto su iPhone 14 Pro.

VIA