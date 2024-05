Qual è la differenza tra Google TV e Android TV?

Tv dal vivo

Google TV dispone di una scheda TV in diretta che visualizza le anteprime delle trasmissioni attive da Sling TV e YouTube TV. Se qualcosa suscita il tuo interesse, tocca la miniatura per guardare la trasmissione. Non è necessario aprire più app per trovare qualcosa da guardare.

Dispositivi domestici intelligenti

Se disponi di un dispositivo Google Home come parte del tuo ecosistema di casa intelligente, configura Google TV. Consente una maggiore compatibilità dei dispositivi domestici intelligenti. Puoi utilizzare i comandi vocali per accendere la TV, alzare il volume e accendere il tuo film spaventoso preferito da Netflix.

Google TV offre molto più che semplici comandi vocali. Può accedere ai feed live dalle telecamere di sicurezza o controllare le luci intelligenti nella tua casa. Puoi accendere le luci e controllare che la porta d’ingresso sia chiusa prima di guardare un film o uno spettacolo terrificante.

Controllo dei genitori

Un’altra differenza riguarda i profili utente e il controllo genitori. A differenza di Android TV, Google TV supporta più profili utente per bambini sotto l’account Google di un singolo adulto, con consigli personali per ciascuno.

Le restrizioni sui contenuti su Android TV vengono gestite tramite le impostazioni parentali a livello di sistema. Google TV ti consente di creare profili utente per bambini con una serie di limiti per i contenuti, che possono essere gestiti tramite il servizio Google Family Link .

Telecomando mobile

Non c’è niente di peggio che perdere il telecomando. Google TV ti offre un piano di riserva. Per accedere all’app Google TV, cerca il pulsante del telecomando mobile nell’angolo in basso a destra. Quando lo premi, puoi controllare l’interfaccia di Google TV dal tuo telefono senza telecomando, dandoti tutto il tempo necessario per rintracciarlo.

I dispositivi Android TV verranno aggiornati a Google TV?

La maggior parte dei nuovi dispositivi basati su Google, come i televisori Sony Bravia e TCL, sono precaricati con Google TV. Tuttavia, non sembra che i vecchi dispositivi Android TV riceveranno un aggiornamento alla nuova piattaforma.

Non ci sono solo brutte notizie per i possessori di kit TV Android esistenti, poiché non vengono lasciati indietro. Alcuni dispositivi Android TV come NVIDIA Shield, set-top box Xiaomi Mi e TV Sony hanno ricevuto un’interfaccia utente rinnovata che assomiglia molto a Google TV, con grandi icone circolari delle app sul lato sinistro e alcune delle nuove funzionalità di Google TV trasferite Sopra.

Tra queste aggiunte ci sono la scheda Scopri, che presenta consigli sui contenuti raggruppati per genere, e la funzione Watchlist. Situata nella scheda della sezione Libreria, Watchlist ti consente di aggiungere film e programmi TV che desideri controllare in seguito.

Google Play Film e TV per Android TV

Google non visualizza Google Play Movies & TV sul tuo Android TV . I dispositivi che eseguono il nuovo aggiornamento di Google TV hanno pieno accesso ai contenuti dalla scheda Libreria (su YouTube). Coloro che utilizzano Android TV da un set-top box possono visualizzare i contenuti utilizzando l’app YouTube. Altrimenti, puoi visualizzare i tuoi acquisti e noleggi sul Web tramite il tuo account Google collegato.

Dovrei comprare una TV Android?

Se sei alla ricerca di un aggiornamento su una smart TV, potresti possedere un modello di smart TV più vecchio. Google ha fornito dispositivi con l’interfaccia più recente dal 2020, quindi i televisori Android stanno diventando sempre più scarsi. Consiglieremo sempre una Google TV , poiché il set di funzionalità è più robusto, offre più funzionalità e l’interfaccia è più intuitiva. Inoltre, essere il prodotto principale di Google garantisce che questi televisori ricevano aggiornamenti software con maggiore regolarità.

I televisori Android (se riesci a trovarli) sono in genere più convenienti. Se ne stai cercando uno per risparmiare sui costi, procurartene uno non è una pessima idea. Dopotutto, anche se la tecnologia è un po’ datata, il sistema operativo riesce comunque a reggere il confronto.