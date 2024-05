Si dice che i modelli di iPhone 16 arriveranno in questi colori

Apple svelerà la sua nuova linea di iPhone 16 in una gamma di nuovi colori entro la fine dell’anno in autunno. Ecco tutti i colori finora annunciati per i quattro modelli: ‌iPhone 16‌, ‌iPhone 16‌ Plus, iPhone 16 Pro e ‌iPhone 16 Pro‌ Max.

iPhone 16 e iPhone 16 Plus

Negli ultimi anni , le linee di iPhone ‌ sono state lanciate con cinque opzioni di colore. Quest’anno, tuttavia, Apple potrebbe invertire questa tendenza con l’‌iPhone 16‌ da 6,1 pollici e l’‌iPhone 16‌ Plus da 6,7 ​​pollici. Almeno uno dei modelli standard sarà disponibile in più opzioni di colore che mai, afferma una voce.

Secondo il leaker basato su Weibo “Fixed focus digital”, il prossimo modello più grande di Apple ‌iPhone 16‌ Plus da 6,7 ​​pollici sarà disponibile in ben sette colori che si basano sui cinque colori esistenti nella gamma standard di iPhone 15 , o li riformulano in una nuova finitura.

La seguente tabella mostra le opzioni di colore esistenti per ‌iPhone 15‌ Plus insieme ai colori presunti per ‌iPhone 16‌ Plus:

‌iPhone 15‌ Plus (2023) ‌iPhone 16‌ Plus (2024) Blu Blu Rosa Rosa Giallo Giallo Verde Verde Nero Nero – Bianco – Viola

Il leaker in questione non ha fornito ulteriore contesto per le voci oltre al nome del modello, quindi non è chiaro se sostengono che le sette opzioni di colore siano esclusive dell’‌iPhone 16‌ Plus.

D’altra parte, il leaker potrebbe aver visto solo materiali per il dispositivo più grande nella catena di fornitura, nel qual caso gli stessi colori potrebbero arrivare anche sul più piccolo ‌iPhone 16‌ da 6,1 pollici. Dato che i due modelli dovrebbero essere identici a parte la differenza di dimensioni, questa possibilità sembra la più probabile.

Tieni presente che questa è la prima voce che abbiamo ricevuto sui potenziali colori per i modelli ‌iPhone 16‌ standard e il leaker ha una storia non dimostrata di fughe di notizie accurate, quindi i presunti colori necessitano di conferma da altre fonti prima di poter dire con certezza che arriveranno.