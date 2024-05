Si dice che “iPhone 17 Slim” avrà un display da 6,55 pollici

L’iPhone 17 Plus o “‌iPhone‌ 17 Slim” di Apple sarà dotato di un display da 6,55 pollici, secondo l’analista di Display Supply Chain Consultants (DSCC) Ross Young.

In un post per gli abbonati su X (ex Twitter), Young ha aggiunto un rapporto condiviso per la prima volta ieri da Haitong International Securities Jeff Pu. Pu ha affermato che l’‌iPhone‌ 17 Plus, che si dice verrà lanciato nel 2025, potrebbe essere sostituito da un “iPhone 17 Slim”.

Pu ha affermato che l’‌iPhone‌ 17 Slim sarà dotato di un display da 6,6 pollici, che rappresenta una leggera riduzione rispetto a iPhone 14 , 15 e 16 Plus, che dispongono di un display OLED da 6,69 pollici. Ora Young ha chiarito che il dispositivo sarà dotato di un display da 6,55 pollici. Si tratta di una riduzione del 2% rispetto ai modelli precedenti, attuali e di prossima generazione.

Un display più piccolo aiuterebbe a differenziare il modello più grande di ‌iPhone‌ 17 da ‌iPhone‌ 17 Pro Max, pur rimanendo più grande di ‌iPhone‌ 17 e ‌iPhone‌ 17 Pro, che dovrebbero avere rispettivamente display da 6,1 e 6,3 pollici

VIA