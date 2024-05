Trasforma un video in una GIF su iPhone e iPad

Le GIF animate sono diventate un punto fermo di Internet. Inventati nel 1987, i videoclip in loop e senza audio possono essere trovati ovunque online, dalle reti di social media alle piattaforme di messaggistica. Sono spesso usati per esprimere emozioni, comunicare idee o semplicemente far ridere la gente.

Poiché sono così brevi, i file GIF si caricano rapidamente e vengono riprodotti automaticamente, quindi comunicano ciò che desideri istantaneamente e senza sforzo da parte dello spettatore. Inoltre, grazie all’app Shortcuts di Apple, puoi trasformare i video clip in GIF in modo semplice e veloce sul tuo iPhone e iPad senza nemmeno dover scaricare nulla.

Apri l’app Scorciatoie. Utilizzando la scheda Galleria , cerca “Video in GIF”, tocca il collegamento nei risultati, quindi tocca Aggiungi collegamento . Esegui il collegamento toccando la relativa scheda nella scheda I miei collegamenti . Ti verrà presentato un elenco di video dalla tua libreria di foto che puoi trasformare in GIF. Scegli la clip che desideri convertire. Se il video è troppo lungo, ti verrà chiesto di ridurlo trascinando le frecce su entrambe le estremità della clip. Successivamente, tocca Salva . Tocca il pulsante Condividi sotto l’anteprima per salvare l’immagine o scegliere un metodo di condivisione. Una volta terminato, tocca Fine .

Se desideri un maggiore controllo quando crei le tue GIF, considera l’utilizzo di uno strumento di creazione GIF dedicato come GIPHY . L’app può essere scaricata gratuitamente e include opzioni aggiuntive tra cui adesivi ed effetti da applicare alle tue creazioni.

