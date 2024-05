VMware Fusion Pro 13 ora disponibile gratuitamente per uso personale

VMware ha annunciato che il suo software di virtualizzazione Fusion Pro e Workstation Pro è ora gratuito per uso personale. Per chi non ha familiarità con Fusion, è progettato per consentire agli utenti Mac di utilizzare macchine virtuali per eseguire sistemi operativi non macOS come Windows 11.

La decisione di rendere il software gratuito è stata presa da Broadcom, che ha acquisito VMware nel novembre 2023. In un post sul blog che annunciava il cambiamento, Broadcom ha affermato che la mossa faceva parte di un piano per semplificare il modo in cui l’azienda introduce le app VMware sul mercato:

Fusion Pro e Workstation Pro avranno ora due modelli di licenza. Ora forniamo un abbonamento gratuito per uso personale o un abbonamento per uso commerciale a pagamento per le nostre app Pro. Gli utenti decideranno in base al loro caso d’uso se è necessario un abbonamento commerciale.

Broadcom ha inoltre affermato di aver interrotto la produzione di Workstation Player e Fusion Player, sebbene i clienti esistenti possano eseguire l’aggiornamento alla versione Pro, più ricca di funzionalità, senza costi aggiuntivi. Nel frattempo, VMware Player rimarrà in bundle con Workstation Pro.

Broadcom ha affermato che i clienti che utilizzano Fusion e Workstation al lavoro avranno comunque bisogno di un abbonamento commerciale a pagamento, che può essere acquistato tramite un partner Broadcom Advantage autorizzato. Per ulteriori informazioni, consultare il sito Web VMware .

