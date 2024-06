App “Antstream Arcade” con oltre 1.300 giochi retrò in arrivo su iPhone e iPad la prossima settimana

Antstream Arcade ha annunciato che il suo servizio di streaming di giochi basato su cloud sarà disponibile su iPhone e iPad a partire da giovedì 27 giugno. L’app fornirà agli abbonati l’accesso a oltre 1.300 giochi con licenza da una varietà di console retrò, tra cui Commodore 64, Amiga, Atari 2600, Atari 7800, SEGA Genesis e altri.

All’inizio di quest’anno, Apple ha aggiornato le sue linee guida per consentire app di streaming di giochi nell’App Store in tutto il mondo, consentendo di offrire una selezione di giochi all’interno di un’unica app. Questi servizi, come Xbox Cloud Gaming e Nvidia GeForce NOW, in precedenza erano accessibili solo via web su iPhone e iPad. Antstream Arcade è destinato a diventare il primo servizio popolare nel suo genere a trarre vantaggio dal cambiamento delle regole.

Il vantaggio principale di Antstream Arcade rispetto agli emulatori è che non è necessario fornire i propri giochi scaricati da Internet, ma ciò avrà un costo. Secondo MacStories , il servizio costerà $ 4,99 al mese o $ 39,99 all’anno, dopo un prezzo limitato al momento del lancio di $ 3,99 al mese o $ 29,99 all’anno . Inoltre, Antstream Arcade richiede una connessione Wi-Fi o cellulare per lo streaming di giochi e il servizio offre solo una manciata di giochi per console come NES, SNES, Game Boy e PS1.

Antstream Arcade è già disponibile su piattaforme come Android, Windows e Xbox.

