Apple lancia i giochi in vendita sull’App Store del Mac

Diversi giochi popolari del Mac App Store sono in vendita per la prossima settimana , con sconti fino al 75%. Valheim, Death Stranding Director’s Cut e Inscryption sono tutti a metà prezzo, con molti altri titoli in vendita a prezzi ancora più bassi.

Valheim – $ 9,99, in calo da $ 19,99

Director’s Cut di Death Stranding : $ 19,99, in calo rispetto a $ 39,99

Crittografia : $ 9,99, in calo rispetto a $ 19,99

Bugie di P – $ 41,99, in calo da $ 59,99

Resident Evil Village : $ 15,99, in calo rispetto a $ 39,99

Ritorno a Monkey Island : $ 12,99, in calo rispetto a $ 24,99

Disney Dreamlight Valley : $ 29,99, in calo rispetto a $ 39,99

GRIS – $ 2,99, in calo da $ 9,99

SnowRunner : $ 14,99, in calo rispetto a $ 29,99

All’interno : $ 9,99, in calo da $ 19,99

Disco Elysium: The Final Cut – $ 9,99, in calo da $ 39,99

LUNA The Shadow Dust – $ 9,99, in calo da $ 14,99

Transport Fever 2 – $ 17,99, in calo da $ 35,99

I giochi scontati possono essere acquistati dal ‌Mac App Store‌ seguendo questo collegamento per la storia della vendita .

