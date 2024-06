Assassin’s Creed Mirage è ora disponibile su iPhone 15 Pro e iPad con chip M1 o versioni successive

Assassin’s Creed Mirage è ora disponibile per iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, nonché per i modelli iPad Air e iPad Pro dotati del chip M1 o successivo.

Il gioco sarà disponibile negli Stati Uniti a partire da domani, 6 giugno, secondo l’App Store . Tuttavia, a causa del fuso orario, è già disponibile in paesi come Australia, Nuova Zelanda, India e Singapore, mentre in Europa seguirà tra poche ore.

Ubisoft aveva precedentemente annunciato che Assassin’s Creed Mirage sarà giocabile gratuitamente per 90 minuti su iPhone e iPad e che gli utenti potranno sbloccare la versione completa con un singolo acquisto in-app da $ 49,99. Tuttavia, il gioco avrà uno sconto del 50% fino al 20 giugno, quindi gli utenti potranno sbloccare un gameplay illimitato per $ 24,99 per le prime due settimane.

Ubisoft afferma che le versioni per iPhone e iPad di Assassin’s Creed Mirage offrono la stessa esperienza della versione per console, ma con controlli touch-based.

Descrizione del gioco nell’App Store:

In Assassin’s Creed® Mirage, sei Basim, un astuto ladro di strada con visioni da incubo, in cerca di risposte e giustizia. Dopo un atto di punizione mortale, Basim fugge da Baghdad e si unisce a un’antica organizzazione: The Hidden Ones. Mentre apprende i loro misteriosi rituali e i potenti principi, affinerà le sue abilità uniche, scoprirà la sua vera natura e arriverà a comprendere un nuovo credo, che cambierà il suo destino in modi che non avrebbe mai potuto immaginare.

Assassin’s Creed Mirage è stato rilasciato per la prima volta per Xbox, PlayStation e Windows ad ottobre.

Con il chip A17 Pro, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max supportano il ray tracing con accelerazione hardware e il mesh shading, consentendo un rendering grafico migliorato nei giochi. Questo aggiornamento hardware ha consentito l’utilizzo di più giochi AAA su iPhone, come diversi titoli Resident Evil e Death Stranding Director’s Cut.

