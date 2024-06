Come accedere alle tue password in Google Chrome

nell’angolo in alto a destra per aprire il menu a discesa.

per accedere alle credenziali di accesso salvate. Si apre una nuova schermata panoramica con il nome dell’account e la password salvata nascosti per impostazione predefinita.

per accedere alle credenziali di accesso salvate. Si apre una nuova schermata panoramica con il nome dell’account e la password salvata nascosti per impostazione predefinita.

Tocca l’ icona

dell’occhio