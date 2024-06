Come utilizzare la visualizzazione multipla di YouTube TV

Se sei un fanatico dello sport, YouTube TV è un must , soprattutto grazie alla sua funzione Multiview. Questa pratica funzionalità ti consente di guardare fino a quattro partite contemporaneamente, rimanendo facilmente aggiornato su tutta l’azione.

Se sei abituato a tenere sotto controllo due partite, una sulla TV e l’altra sullo schermo del tuo telefono Android economico , Multiview migliorerà la tua esperienza di gioco. Questa guida ti mostra come sfruttare al massimo questa funzionalità e dire addio al salto dei canali.

Una rapida panoramica multiview di YouTube TV

La funzione Multiview di YouTube TV ti consente di dividere lo schermo in due o quattro sezioni per guardare più canali contemporaneamente. Sebbene sia rivolto principalmente agli appassionati di sport, supporta anche canali di notizie e meteo come Fox News, CNN, MSNBC e BBC News.

Attualmente, Multiview è supportato su smart TV, dispositivi di streaming, iPhone, iPad (senza AirPlay) e telefoni e tablet Android, ma non è disponibile sui desktop.

Come accedere ai flussi Multiview

Puoi guardare più partite contemporaneamente senza cambiare canale. I flussi multiview vengono impostati in base ai giochi live disponibili. Ecco come accedervi:

Accedi agli streaming Multiview utilizzando il gioco dal vivo

Vai alle schede Home , Live o Cerca . Scegli lo streaming che desideri guardare. Seleziona Guarda in visualizzazione multipla .

Accedi agli streaming Multiview dalle scelte migliori per il tuo scaffale

Vai alle scelte migliori per il tuo scaffale nella scheda Home . Scegli tra le opzioni dello streaming multivisualizzazione e fai clic sul titolo per aprire lo streaming.

Selezione della sorgente audio in YouTube TV Multiview

Se guardi più programmi dal vivo sulla tua smart TV o dispositivo di streaming, utilizza il tastierino direzionale sul telecomando per evidenziare il programma che desideri ascoltare. Su un dispositivo mobile, tocca lo schermo della vista che desideri ascoltare. La vista selezionata è circondata da un bordo bianco, a indicare che la stai ascoltando.

Come riorganizzare la schermata Multiview su YouTube TV

Uno dei principali vantaggi di Multiview è la possibilità di modificarlo in base ai propri gusti. Per riorganizzare la schermata Multiview su YouTube, procedi nel seguente modo:

Evidenzia il canale che desideri spostare mentre sei in modalità Multiview. Tieni premuto il pulsante OK sul telecomando oppure utilizza il touchpad per trascinare il canale nella posizione preferita. Rilascia il pulsante o il touchpad per impostare il canale nella sua nuova posizione. Ripetere i passaggi da 1 a 3 per i canali aggiuntivi che si desidera riorganizzare

Passaggio alla modalità a schermo intero in Multiview

Se stai guardando uno streaming Multiview, puoi impostare un canale a schermo intero in qualsiasi momento. Per passare a schermo intero su una smart TV:

Utilizza il tastierino direzionale del telecomando per evidenziare la vista che desideri vedere a schermo intero. Premi il pulsante Seleziona sul telecomando per passare allo schermo intero. Premi il pulsante Indietro sul telecomando per tornare alla configurazione Multiview.

Sul telefono, passa alla modalità a schermo intero:

Tocca la vista in cui desideri modificare la traccia audio. Tocca la vista con l’audio attivo per vederla a schermo intero. Tocca il pulsante Indietro nell’angolo in alto a sinistra per tornare alla configurazione Multiview.

Posso scegliere i miei contenuti Multiview?

Poiché la maggior parte dei dispositivi non è in grado di gestire Multiview in modo indipendente, YouTube si affida all’elaborazione lato server per renderlo accessibile. Ciò significa che ciascuna combinazione Multiview unica consuma risorse limitate del data center. Dati i contenuti locali unici in ciascuna regione, YouTube deve affrontare vincoli sul numero di combinazioni che può creare con i feed locali. Pertanto, YouTube sceglie le combinazioni più popolari.