Habbo lancia la versione classica del gioco su Mac nel 2005

Se eri un bambino cresciuto utilizzando Internet nei primi anni 2000, ci sono buone probabilità che tu abbia sentito parlare di Habbo Hotel. Un tempo un mondo virtuale estremamente popolare con milioni di giocatori, il gioco si è lentamente estinto nel corso degli anni man mano che i giovani adolescenti che ci giocavano alla fine sono diventati adulti e sono andati avanti con la vita.

Dato che la versione moderna di Habbo non offre più l’esperienza che i giocatori più anziani ricordano, da tempo è stata richiesta una versione classica del gioco. E oggi, quel desiderio è finalmente diventato realtà con il lancio di Habbo Hotel Origins .

Habbo Hotel Origins è quasi una copia carbone del gioco così come esisteva nel 2005, completo di funzionalità nostalgiche come la console per inviare messaggi agli amici, una borsa per i crediti di gioco e una mano virtuale che tiene i tuoi oggetti di gioco (noti anche come furni). ).

“Dopo aver scoperto un vecchio server decrepito con alcuni file perduti da tempo all’inizio di quest’anno, negli ultimi sei mesi circa, lo sviluppatore e giocatore di Habbo di lunga data Macklebee ha amorevolmente restaurato una vecchia versione di Habbo Hotel rilasciata per la prima volta nel 2005,” ha detto Habbo, in un post sul blog che annunciava il lancio del gioco.

Avrai bisogno di un nuovo account per giocare a Habbo Hotel Origins. Per registrarti, vai sul sito origins.habbo.com , clicca sul link “check-in” sul lato sinistro della pagina, scarica il client Habbo per macOS o Windows e crea un account all’interno del gioco. Sì, questo significa che hai un’altra possibilità di assicurarti un nome utente raro che ti sei perso da bambino. Ho trovato il nome utente iPod, quindi sentiti libero di inviarmi una richiesta di amicizia!

Una volta creato un account, potrai rivivere le classiche stanze pubbliche come la Welcome Lounge, Habbo Lido e il Corridoio. Sono già apparse anche molte stanze degli ospiti, con i giocatori che discutono dei loro ricordi sul gioco.

Proprio come ai vecchi tempi, Habbo Hotel Origins è disponibile solo su computer desktop. Devi avere almeno 18 anni per iscriverti a questa versione del gioco, anziché 13 come Habbo normale, o addirittura 11 nei primi giorni. Con molti giocatori che ammettono tristemente di avere ormai 30 anni, sospetto che non sia un grosso problema. È un nuovo inizio per tutti, con stanze vuote che chiedono solo di essere decorate con sedie Plasto e piante Yukka.

