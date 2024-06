Il lancio dei modelli MacBook Pro M4 è previsto per la fine del 2024

Secondo l’analista Ross Young, il lancio dei modelli MacBook Pro con chip M4 è previsto nel quarto trimestre del 2024. In un tweet per gli abbonati , Young ha affermato che le spedizioni dei pannelli per i nuovi modelli MacBook Pro da 14 e 16 pollici inizieranno nel terzo trimestre del 2024, il che suggerisce un lancio verso la fine dell’anno.

Apple ha iniziato l’aggiornamento del chip M4 a maggio con il lancio dell’iPad Pro M4 , ma anche il lancio dei primi Mac con chip M4 è previsto per il 2024. Secondo Mark Gurman di Bloomberg , quest’anno Apple aggiornerà sia la linea MacBook Pro che quella Mac mini .

Si prevede che il MacBook Pro entry-level da 14 pollici avrà un chip M4, mentre i modelli MacBook Pro da 14 pollici e 16 pollici verranno aggiornati con chip M4 Pro e M4 Max. Il ‌Mac mini‌ avrà i chip M4 e M4 Pro. I modelli MacBook Air , Mac Studio e Mac Pro non verranno aggiornati con i chip M4 fino al 2025 e non è ancora chiaro quando l’ iMac potrebbe vedere un aggiornamento con la tecnologia del chip aggiornata.

Il chip M4 di Apple è costruito su un nodo aggiornato a 3 nanometri, con Apple che ha introdotto per la prima volta la tecnologia a 3 nanometri con la linea M3. Nei benchmark Geekbench 6, il chip M4 è fino al 25% più veloce del chip M3 quando si tratta di prestazioni multi-core, quindi potremmo vedere miglioramenti simili per i chip M4 Pro e M4 Max.

A parte i chip M4, i prossimi modelli di MacBook Pro non dovrebbero avere aggiornamenti significativi delle funzionalità. Apple sta lavorando sulla tecnologia dei display OLED, ma un MacBook Pro OLED non è previsto prima del 2026.

VIA