Kuo: Apple Watch Series 10 avrà uno schermo più grande e un design più sottile

Secondo l’analista Apple Ming-Chi Kuo , l’Apple Watch Series 10 di quest’anno sarà più sottile e avrà schermi di dimensioni più grandi rispetto ai modelli precedenti.

Nella sua ultima nota di settore condivisa su Medium , Kuo ha affermato che le opzioni di dimensione dello schermo sull’Apple Watch di prossima generazione aumenteranno da 41 mm a 45 mm e da 45 mm a 49 mm, pur essendo racchiuso in un design più sottile. Per riferimento, l’Apple Watch Ultra ha una cassa da 49 mm.

Per quanto riguarda Apple Watch Ultra, Kuo ha affermato che rimarrà “più o meno lo stesso” quest’anno, anche se se i rendimenti di produzione soddisfacessero le aspettative, potrebbe essere resa disponibile una nuova opzione di colore della cassa scuro/nero.

Apple inizierà inoltre a utilizzare la tecnologia di stampa 3D per produrre componenti dell’Apple Watch entro la fine dell’anno, a seguito di test approfonditi che hanno migliorato significativamente l’efficienza produttiva. Kuo ha affermato che BLT sarà il fornitore di componenti stampati in 3D.

Bloomberg aveva precedentemente riferito che l’Apple Watch del 2024 potrebbe essere etichettato come ” Apple Watch X ” per celebrare il decimo anniversario dell’Apple Watch, ma Kuo non ha menzionato questa possibilità nella sua ultima nota. Bloomberg ha inoltre affermato che Apple sta valutando un sistema di attacco con banda magnetica che permetterà di snellire il design, ma non è chiaro se il sistema sarà pronto o presente sull’Apple Watch 2024.

VIA