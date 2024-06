L’app Notes per iOS 18 supporta i colori per evidenziare il testo digitato

L’app Note in iOS 18 e iPadOS 18 supporta per la prima volta i colori per il testo digitato, offrendo un’opzione per aggiungere nuove tonalità al testo.

Apple offre cinque colori, tra cui viola, rosa, arancione, menta e blu, e non è possibile personalizzare i colori. È possibile aggiungere colori al testo tramite l’interfaccia di formattazione a cui è possibile accedere toccando il pulsante Aa, con l’ombreggiatura applicata a qualsiasi testo selezionato. Sia il testo che lo sfondo cambiano il colore selezionato quando viene utilizzata la funzione.

Le cinque opzioni di colore sono utili per evidenziare parole e passaggi selezionati nel testo. È possibile utilizzare più colori nella stessa frase, ma vale la pena notare che non sembra esserci un’opzione per il testo colorato senza lo sfondo ombreggiato o il testo nero con uno sfondo colorato.

Il testo scritto aggiunto a Notes sull’iPad supporta più opzioni di colore, ma Apple non l’ha mai reso una funzionalità per il testo digitato prima d’ora.

Altre funzionalità dell’app Notes per iOS 18 includono la trascrizione e il riepilogo dell’audio in tempo reale, intestazioni di sezione comprimibili e l’opzione che Notes risolva problemi di matematica digitati (o scritti su ‌iPad‌).

La beta di ‌iOS 18‌ è attualmente disponibile per gli sviluppatori, con Apple che prevede di introdurre una beta pubblica a luglio.

VIA