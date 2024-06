Le funzionalità di Apple Intelligence non arriveranno in Europa al momento del lancio a causa del DMA

Apple ha affermato oggi che i clienti europei non avranno accesso alle funzionalità Apple Intelligence, iPhone Mirroring e SharePlay Screen Sharing che arriveranno su ‌iPhone‌, iPad e Mac questo settembre a causa di problemi normativi relativi al Digital Markets Act.

In una dichiarazione al Financial Times , Apple ha affermato che ci sarà un ritardo mentre lavora per capire come rendere la nuova funzionalità compatibile con le regole di concorrenza dell’Unione Europea.

A causa delle incertezze normative determinate dal Digital Markets Act, non crediamo che saremo in grado di implementare tre di queste [nuove] funzionalità (Mirroring dell’iPhone, miglioramenti alla condivisione dello schermo di SharePlay e Apple Intelligence) nella nostra UE. utenti quest’anno.

Apple Intelligence include una vasta gamma di aggiunte che revisionano tutto, da Siri alle app, mentre il mirroring di ‌iPhone‌ è una funzionalità che consente di controllare ‌iPhone‌ su un Mac connesso. La condivisione dello schermo SharePlay consente agli utenti di assumere il controllo dello schermo di un’altra persona mentre utilizzano la funzione SharePlay, con l’obiettivo di fornire assistenza.

Alcune delle funzionalità Apple Intelligence relative a Siri non verranno lanciate fino al 2025, ma Genmoji, Image Playground, Strumenti di scrittura e molte nuove funzionalità in-app saranno disponibili a partire da settembre, e questi sono ciò che ‌iPhone‌, ‌iPad‌ e Gli utenti Mac nell’Unione Europea si perderanno questa opportunità. Non è chiaro quanto tempo impiegherà Apple per espandere queste funzionalità nell’UE, né quali modifiche Apple potrebbe dover apportare per introdurle nell’ambito del DMA.

L’avvertimento di Apple arriva mentre la Commissione Europea si prepara a decidere se le modifiche precedenti per consentire i marketplace delle app soddisfano i termini del DMA. Le autorità di regolamentazione hanno affermato che ci sono problemi “molto seri” con l’implementazione di Apple, probabilmente legati alla Core Technology Fee che Apple sta addebitando.

